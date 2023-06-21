Среда, 21 Июня 2023 12:36

АрмИнфо. Во Всемирный день беженцев МИД Армении призвал международное сообщество обратить внимание на политику этнической чистки, проводимую Азербайджаном.

"Во Всемирный день беженца мы еще раз обращаем внимание международного сообщества на политику этнической чистки Азербайджана, в результате которой тысячи армян были насильственно перемещены из азербайджанских городов Сумгаит, Баку, Кировабад, а также с территорий Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Сегодня мы также повторяем наш призыв к эффективным шагам по предотвращению подобной политики и к активному международному взаимодействию для решения текущих экзистенциальных проблем народа Нагорного Карабаха, включая вопросы его прав и безопасности, а также продолжающейся незаконной блокады Лачинского коридора", - говорится в сообщении МИД Армении в Твиттер.