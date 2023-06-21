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 Среда, 21 Июня 2023 11:36
Марианна Мкртчян

Омбудсмен НКР: Сегодня более 15 000 вынужденных переселенцев живут в Арцахе в условиях блокады, борясь с последствиями как депортации, так и блокады

Омбудсмен НКР: Сегодня более 15 000 вынужденных переселенцев живут в Арцахе в условиях блокады, борясь с последствиями как депортации, так и блокады

АрмИнфо. Всемирный день беженцев - это очередной повод, чтобы говорить о правах беженцев и вынужденных переселенцев.  Несмотря на то, что на различных площадках постоянно поднимаются вопросы о правах тысяч армян, оказавшихся в статусе беженцев и вынужденных переселенцев вследствие агрессивных действий Азербайджана, тем не менее, поднятые вопросы так и не удостоились адресного внимания со стороны международного сообщества.

Об этом говорится в заявлении Омбудсмена НКР Гегама Степаняна по случаю Всемирного дня беженцев.

Он напомнил, что в результате армянских погромов в Баку, Сумгаите, Кировабаде и ряде других населённых пунктов Советского Азербайджана, депортаций, а также агрессивной войны, развязанной азербайджанской стороной против Арцаха в 1990-х годах, более 500 000 армян стали беженцами, которые, к сожалению, до сих пор не удостоились необходимого внимания и поддержки, вытекающей из их статуса.

В этом ключе он обратил внимание на тот факт, что осенью 2020 года азербайджанская агрессия привела к насильственной депортации около 40 000 граждан Арцаха, в результате которой люди потеряли свои родные дома, земли и имущество.

"В их число входят также люди, которые уже трижды подвергаются депортации из-за продолжающейся азербайджанской агрессии. Найдя убежище преимущественно в других населенных пунктах Арцаха и в Республике Армения, спустя более 2,5 лет после войны эти люди продолжают сталкиваться с многочисленными социально-психологическими проблемами практически на каждом этапе своей жизнедеятельности как в Армении, так и в Арцахе.

Сегодня более 15 000 вынужденных переселенцев живут в Арцахе в условиях блокады, борясь с последствиями как депортации, так и блокады. В результате блокады Арцаха строительство около 3700 квартир, предусмотренных для вынужденных переселенцев, было приостановлено из-за отсутствия строительных материалов, импортируемых в Арцах. Так, люди продолжают жить во временных приютах, отелях и общежитиях.  Ввиду проблем, с которыми сталкивается государственный бюджет Арцаха из-за блокады, около 30 000 вынужденных переселенцев, нуждающихся во временном жилье в Армении и Арцахе, вовремя не получают свою ежемесячную компенсацию за жильё, в результате чего их социальное положение и жилищные условия значительно ухудшаются.

В условиях постоянного нарушения работы жизненно важной инфраструктуры, недоедания, отсутствия товаров и услуг первой необходимости, угроз безопасности, исходящих от действий Азербайджана, психическое здоровье беженцев и вынужденных переселенцев ухудшается в дополнение к их уже существующим психологическим проблемам", - отметил он, добавив, что это всего лишь часть имеющихся проблем.

Степанян подчеркнул, что аппарат Омбудсмена готовит доклад о правах и проблемах вынужденных переселенцев и беженцев, который будет опубликован в ближайшее время, подробно представив все существующие вызовы.

"Международное сообщество в лице офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев должно незамедлительно принять меры для обеспечения защиты прав армянских беженцев и вынужденных переселенцев", - резюмировал он

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