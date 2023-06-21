Среда, 21 Июня 2023 11:24

АрмИнфо.Великобритания и Азербайджан совместно борются с глобальными угрозами. Как передает АПА, об этом заявил государственный министр Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти.

"Мы очень рады проведению V стратегического диалога между Азербайджаном и Великобританией. Мы с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым обсудили британо-азербайджанское партнерство. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество в области безопасности, торговли и культуры", - сказал он.