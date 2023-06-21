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|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
|Вражеские силы продолжают обстреливать армянские позиции и распространять дезинформацию
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АрмИнфо.Великобритания и Азербайджан совместно борются с глобальными угрозами. Как передает АПА, об этом заявил государственный министр Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти.
"Мы очень рады проведению V стратегического диалога между Азербайджаном и Великобританией. Мы с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым обсудили британо-азербайджанское партнерство. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество в области безопасности, торговли и культуры", - сказал он.
|Лео Докерти: Великобритания и Азербайджан совместно борются с глобальными угрозами
|Министерство окружающей среды РА подтвердило сообщения СМИ о незаконной добычи песка в озере Севан
|В Армии обороны Арцаха продолжают опровергать вражескую дезинформацию
|Ненависть к армянам проявляется на всех уровнях азербайджанского общества, в том числе, и среди высокопоставленных лиц - Омбудсмен РА
|"Общественный совет Аркадия Тер-Тадевосяна" объявил о присоединении к народному движению "Мать Армения"
|Докладчик по вопросам Армении Европарламента призвал к справедливому судебному разбирательству в связи с арестом Ашотяна
|Бывший депутат НС Армении сигнализирует о катастрофической ситуации в Арцахе
|Арарат Мирзоян указал на необходимость выполнения со стороны ОДКБ своих договорных обязательств и должной оценки ситуации на границе Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сурен Папикян встретился с министром вооруженных сил Франции
|Враг продолжает незаконное заселение Бердзора и других оккупированных территорий Арцаха
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
|Эксперт: в случае с Пашиняном мы имеем дело с миром кривых зеркал, где единственная проблема - гора Арарат
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции ВС Армении на разных участках передовой
|Завершено следствие по делу двух мошенников, похитивших свыше 3 млн драм - СК
|Лавров: Россия не против того, чтобы и другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве между Баку и Ереваном
|Миссия ЕС в Армении открыла 23 вакансии на разные позиции
|В Дилижане вновь пройдет крупный гастрономический фестиваль GASTROFEST
|Оппозиционер: пригласит ли комиссия НС на свое заседание Путина, чтобы проверить слова Пашиняна?
|Пашинян пояснил свои слова о начале переговоров по Нагорному Карабаху с собственной точки зрения
|Серж Саргсян дал Баку время на подготовку - Премьер
|Президент Беларуси призвал страны-члены ОДКБ держаться вместе в это непростое время
|Российский эксперт назвал мотивы обращения Пашиняна к истории второй карабахской войны
|Комиссия НС по расследованию обстоятельств войны 2020 года намерена пригласить на свое заседание и президента Арцаха - глава комиссии
|ЦИК РА одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора подписей о внесении законодательных изменений
|Секретарь Совбеза Армении и евродепутаты обсудили ситуацию в регионе
|Ки-Уэстский процесс предполагал передачу Баку Мегринского района и экстерриториального коридора - Пашинян
|Ален Симонян ответил оппозиции по поводу работы парламентской комиссии по расследованию обстоятельств войны в Арцахе в 2020 году
|Вазген Саргсян и Карен Демирчян ценой своей жизни помешали передаче Мегри - Пашинян
|Адвокаты Армении провели акцию протеста перед зданием МВД, требуя уволить полицейских, применивших насилие к их коллеге
|Делегация Tуркменистана принимает участие в неделе высокого уровня по борьбе с терроризмом в штаб-квартире OOH
|Армения оказалась единственной страной, отказавшейся от принятия резолюции ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - Пашинян
|Артак Бегларян: 120 000 жителей Арцаха 191 день находятся в блокаде, и еще 6 дней подряд в тотальной изоляции и осаде
|Лукашенко призвал не избегать проблем в рамках ОДКБ, а решать их, как бы ни было трудно, в том числе и по части Армении
|Одним из ключевых моментов в процессе урегулирования карабахского конфликта стали Лиссабонский саммит ОБСЕ и статья первого президента РА - Пашинян
|Премьер Армении представил обстоятельства военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году
|Сборная Армении вырвала победу у сборной Латвии
|Bражескиe силы продолжают обстрел позиций ВС РА и Армии обороны НКР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гурген Нерсисян выразил несогласие с теми, кто говоря о правах народа Арцаха, не подразумевают право на самоопределение
|У зятя Владимира Гаспаряна, депутата от фракции РПА требуют конфисковать незаконное имущество
|Проблемы вынужденных переселенцев из Азербайджана не решаются в глобальном масштабе - депутат
|Из-за дефицита медпрепаратов на фоне вражеской блокады, в Арцахе отменены все несрочные обследования и вмешательства
|Адвокаты подарили генпрокурору телевизор, чтобы <она следила за происходящим в Армении>
|Фракции "Честь имею" и "Айастан" не будут участвовать в работе комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны с участием Пашиняна
|Ардшинбанк предлагает физическим лицам выгодные варианты обслуживания.
|Вражеские силы вновь обстреляли металлургический завод в Ерасхе
|Рубен Варданян не случайно оказался в списке украинской санкционной базы <Миротворец>
|Главы Минюста и ВСС имеют четкую цель ограничить независимость и свободу слова служителей фемиды - Судья
|Столичная мэрия проводит открытый конкурс на создание памятника Азнавуру, хотя имя победителя давно известно
|В Ереване состоится вечер музыки Стиви Уандера и Рэя Чарльза: перед зрителем предстанет саксофонист Федерико Мондельчи и тромбонист Массимо Морганти
|По принципиальным вопросам подходы Армении и Азербайджана пока далеки друг от друга - МИД
|Замминистра: действия Азербайджана на границах Армении и вокруг Арцаха не содействуют установлению в регионе мира и стабильности
|Граждане Армении смогут посещать Грузию по ID- картам
|Президент РА: Армения приняла политическую линию на установление мира в регионе и урегулирование отношений со своими соседями
|Посол Франции провела встречу с группой депутатов армянского парламента
|Оверчук: В результате последней рабочей встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России был сформирован комплексный документ
|Рубен Варданян обвинил Никола Пашиняна в попытках поставить под вопрос существование армянской государственности
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
|Вражеские силы продолжают обстреливать армянские позиции и распространять дезинформацию
|Читать больше
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|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
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