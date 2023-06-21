Среда, 21 Июня 2023 11:23

АрмИнфо. Министерство окружающей среды РА подтвердило сообщения армянских СМИ о незаконной добычи песка в озере Севан.

В распространенном пресс-службой ведомства разъяснении говорится, что сообщения, размещенные в социальных сетях и СМИ, были проверены, в результате чего данный факт подтвердился.

В частности, был выявлен незаконный случай недропользования в районе, прилегающем к трассе Ереван-Шоржа. На место происшествия прибыли представители Национального парка <Севан> и Управления охраны окружающей среды и инспекции недр Гегаркуникской области. Материалы переданы в Инспекционный орган по охране природы и надзору за недрами РА, который возбудил административное производство. <Дополнительная информация будет доведена до сведения общественности>, - говорится в сообщении.

Отметим, что в последнее время в связи с активизацией строительных работ начал наблюдаться и рост незаконной добычи песка в водоемах республики. Дело дошло до того, что возникла угроза изменения русла приграничной реки Аракс, и, как следствие, к изменению территории Армении. Власти попытались вмешаться в данный процесс, приняв ряд законодательных изменений, однако, судя по всему, это не останавливает любителей легкой наживы.