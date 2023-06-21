Среда, 21 Июня 2023 10:06

АрмИнфо. В рамках своего визита в Вену Защитник прав человека РА Анаит Манасян накануне провела встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы Терезой Рибейро.

Согласно сообщению офиса Омбудсмена, Анаит Манасян представила приоритеты деятельности Защитника, подчеркнув важность работ и программ, проводимых в направлении исключения языка ненависти.

Также были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением права на свободное выражение мнений посредством средств массовой информации, обеспечением безопасности журналистов, подчеркнута важность СМИ в становлении демократического общества. Стороны также указали на важность соблюдения журналистами правил этики с точки зрения обеспечения профессиональной деятельности СМИ.

Тереза Рибейро, в свою очередь, поздравила Анаит Манасян с началом выполнения важной миссии Защитника прав человека, отметив в этой связи роль национальных институтов, занимающихся защитой прав человека в реализации права на свободу слова и печати.

В рамках встречи Омбудсмен представила антиармянскую политику Азербайджана, спонсируемую государством и проявляющуюся на всех уровнях гражданского общества.

<Сотрудники офиса Омбудсмена ежедневно отслеживают азербайджанские СМИ и социальные платформы. Слова ненависти к армянам звучат на всех уровнях общества, в том числе, и среди высокопоставленных лиц Азербайджана", - отметил Защитник прав человека