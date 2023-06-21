Среда, 21 Июня 2023 10:05

АрмИнфо. Общественная организация "Общественный совет Аркадия Тер-Тадевосяна" приняла решение присоединиться к народному надпартийному движению "Мать Армения", целью которого является обеспечение широкой консолидация и национальное единство Армении, Арцаха и армянского народа для защиты государственных интересов и укрепление армянского государственности.

Как сообщает пресс-служба Организации, соответствующее решение было принято на заседании правления, в ходе обсуждений касательно необходимости консолидации сил со здоровой гражданской позицией в стране.

"В системе ценностей "Гражданского совета" отечество - сверхценность, а консолидация - императив", - резюмировали в ОО.

Напомним, что 28 мая - в День Первой Республики Армения было объявлено о запуске народного движения "Мать Армения". Движение является внепартийным, в нем участвуют представители разных слоев общества: политологи, экономисты, дипломаты, социологи, известные интеллектуалы, юристы, врачи, преподаватели, профессора, IT- специалисты, журналисты, блогеры, студенты, представители малого и среднего бизнеса.

Цель - обеспечить широкую консолидацию и защиту национально-государственных интересов Армении, Арцаха и армянского народа путем устранения действующего режима.

В состав инициативной группы народного движения входят: Наира Меликян, Давид Саакянц, Аветик Ишханян, Артур Хачикян, Ованнес Арутюнян, Дзюник Агаджанян, Степан Даниелян, Артак Ованнисян, Манук Сукиасян, Борис Мурази, Ованнес Худоян, Ерванд Бозоян, Андраник Теванян.