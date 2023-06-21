Среда, 21 Июня 2023 10:04

АрмИнфо. Депутат Европейского парламента от фракции Европейской народной партии, докладчик по вопросам Армении Андрей Ковачев выразил обеспокоенность арестом вице-председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна.

"Сомнения по поводу использования судебной системы для политического преследования должны быть развеяны. Я призываю к справедливому и прозрачному судебному разбирательству. Европарламент продолжит внимательно следить за ситуацией", - отметил Ковачев в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщало АрмИнфо, заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян 15 июня днем был задержан на 24 часа. В Антикоррупционный суд РА представлено ходатайство об аресте политика.

Отметим, что Ашотяна и бывшего ректора Ереванского медицинского университета им. М. Гераци Микаэла Нариманяна обвиняют в хищении имущества, принадлежащего вузу, на сумму почти в 100 тыс долларов. Им инкриминируют приобретение по завышенным ценам коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар" в период, когда зампред РПА возглавлял совет попечителей вуза. В отношении политика в ноябре 2022 г. была избрана подписка о невыезде.

В этой связи, как отметил адвокат, основанием для задержания послужило якобы нарушение Ашотяном подписки о невыезде. Более того, продолжил адвокат, обвинение политику будет дополнено.

Добавим также, что создана общественная группа по защите интересов Ашотяна и других политзаключенных в Армении.