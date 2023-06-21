Среда, 21 Июня 2023 10:03

АрмИнфо.Бывший депутат Национального Собрания Армении Софья Овсепян сигнализирует о катастрофической ситуации в Арцахе. На своей странице в Facebook она отметила, что республика не просто окружена, люди в Арцахе голодают.

<Если в течение двух-трех дней не предпринять мер, положение 120 тысяч человек будет катастрофическим. Я физически не могу ничего сделать, но прошу не быть пассивным и равнодушным>, - написала экс-депутат.

Она добавила, что в аптеках заканчиваются лекарства и молочные смеси, в результате чего маленькие дети остаются голодными. Запасов хлеба очень мало, их не хватит и на неделю. Лекарства не доходят до больниц, а больные из четырех сел не могут быть доставлены ни в Степанакерт, ни в Горис, к ним не подпускают даже скорую помощь. <Я могу перечислять тысячи случаев, но... Обращаюсь к вам как мать, как женщина, как бабушка, как просто армянка: необходимо выйти на улицу, выступить перед всеми посольствами, перед бесхозной структурой под названием ООН, перед российским посольством, надо требовать, надо встать... Народ, отключите пожалуйста режим отключения, грядет беда! Очень большая... Жду ответа и шагов. Прости меня за то, что я не сделала всего этого сама, я никогда не чувствовала себя более беспомощной>, - отметила Овсепян.