Вторник, 20 Июня 2023 22:11

АрмИнфо.В рамках заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое состоялось 20 июня в Минске, главы иностранных ведомств стран-членов ОДКБ встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе этой встречи министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил последние события в регионе, в частности, на границе Армении и Азербайджана и в Нагорном Карабахе.

Еще раз напомнив о продолжающейся оккупации Азербайджаном суверенной территории Армении - государства-члена ОДКБ, Мирзоян сослался на продолжающиеся агрессивные действия Азербайджана против суверенной территории Армении и международно признанных границ, обстрел армянских позиций и гражданских объектов на границе с Арменией в последние дни, подчеркивая их дестабилизирующее влияние на стабильность и безопасность в регионе. В этом контексте министр Мирзоян подчеркнул необходимость адресной реакции со стороны ОДКБ.

Министр иностранных дел Армении также коснулся напряженной ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе провокаций Азербайджана в зоне ответственности российских миротворческих сил, инцидента, произошедшего 15 июня у моста Хакари, а также незаконной блокады Лачинского коридора, которая продолжается уже более полугода. В этой связи он обратил внимание на вытекающие из этого всего гуманитарные проблемы и углубляющуюся опасность этнических чисток со стороны Азербайджана.

Министр Мирзоян подчеркнул, что указанные действия Азербайджана направлены на то, чтобы воспрепятствовать не только усилиям Армении, но и всех сторон, заинтересованных в обеспечении стабильности на Южном Кавказе.

Представляя видение армянской стороны, направленное на установление долгосрочного мира в регионе, Арарат Мирзоян подчеркнул важность решения существующих проблем путем конструктивного диалога. В этой связи он коснулся также вопроса безопасности и прав народа Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению пресс-службы МИД, далее Арарат Мирзоян принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в узком и расширенном составах. Участники обсудили вопросы повестки заседания, в том числе коснулись деятельности ОДКБ и региональных процессов.

В ходе заседания в узком составе Мирзоян отметил, что на фоне нестабильной ситуации на Южном Кавказе, все более четче проявляется необходимость в безоговорочном выполнении Организацией своих договорных обязательств, должной оценки со стороны ОДКБ о грубом нарушении границ Республики Армения.

По итогам заседания Совета МИД ОДКБ были приняты политические заявления по актуальным сюжетам международной повестки, одобрен пакет организационных документов, направленных на повышение эффективности деятельности ОДКБ.