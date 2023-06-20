Вторник, 20 Июня 2023 21:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, жилые дома 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3 на улице Молдовакана, частные дома, прилегающие к улицам Молдовакан, Багреванд, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 5 на улице Пирумяна, абоненты-жильцы жилых домов 30, 31 в 3-ем квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 50/1, 50/2 ,50/3, 50/4, 50/5, 50/7 на пр. Исакова, жилой дом 45 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 4/50-6/58 на улице Гр. Кочара, адреса: 1А-3/2 на 37-ой улице Арабкира, 2-18/1 на 39-ой улице и школа N151;

11:00-17:00 школа N32, жилые дома 40, 42, 48 на улице С. Зоравара, частные дома на улицах С. Зоравара, Севана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 42 на улице Пароняна, улицы Айгестана 9, 11, частные дома 252-256 на улице Норки Айгинер, абоненты-жильцы жилых домов 5, 7, 9 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 52-89, 70-134 на 7-ой улице Норка, 86-126 на 9-ой улице Норк Мараша, ясли-детские сады NN123, 124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Г. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Даларик и Лернагог;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Лусарат и Ерасх; частично улица Касяна в городе Веди;

10:00-16:00 частично кварталы 2, 3, “Нор”, “Каяран”, частично улицы 3-10, Дпроцаканнери, Азатамартикнери, Анрапетутяна, Ереванян, частично 6-ой, 7-ой, 9-ых переулки в городе Масис; частично села Норамарг, Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 село Ланджазат;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

13:00-14:00 село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:20-12:30 частично село Хнадзорут;

11:00-13:00 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

11։00-16։00 села Зовк, Гегашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), а также абоненты (не являющиеся жильцами) общины Канакераван, квартал “Е-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)в общине Зовуни; ООО “Квадра Констракшн”, “Н. Н. Миадзуйл”, ООО “Норма Кат”, ‘РЕД Груп”, питьевая вода Еревана, винный завод, собственники “А. Манукян”, “.

Г. Шагинян”, садоводческая компания ‘Зовуни”;

14։00-16։30 частично 4-ый микрорайон, 5, 6, 7, 8 микрорайоны, квартал “Кентрон”, административные здания, мэрия, автостанция, квартал ‘Усанохакан”, общежития завода “Чапич”, завод “Сава”, станции компаний “Тим Телеком”, ‘Юком” в городе Абовян; села Котайк, Нор-Гюх, обувная фабрика, каменный цех “Армстоун”, ресторан “Карс”;

в Гегаркуникской области:

11:00-15:00 Гегаркуникский областной муниципалитет, СНБ, следственный комитет, рынок Гавара, ЗАО “ВТБ-Армения банк”, “ЗАО “Айбизнесбанк”, ГНКО “Гавари марзадпроцэ” (Гаварская спортшкола), Гавараский гос. драматически театр имени Левона Калантара, ОАО “АКБА банк”, ООО “АРА НАНЕ”, ОАО “Айэкономбанк”, гаварская полиция, суд, областная полиция Гегаркуника, государственный медицинский колледж Гавара, военный комиссариат Гавара, телевещание “Кявар”, медицинский комплекс “Арабкир”, улицы Бошнагян, Саядян, Налабндян, Саят-Бова, частично улица Азатутяна;

в Тавушской области:

13:00-14:00 улицы Теряна, Блбуляна, газовая контора, винный завод, газозаправочная станция, ресторан “Иджеванатун”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Сюникской области:

09:20-12:00 село Катнарат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 7, 9, 5А на улице Гоголя, жилые дома 8, 10 на улице Рубинянца, 17А, 17Б на улице Норашхараин, частные дома 1-91/3 на улице Фанарджяна, 22-51/1 на улице Думани, 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 10-ой улице Арабкира, частные дома 1-7 на улице Барбюса, абоненты-жильцы жилых домов 39, 40, 41, 44, 45, 48, 42, 43 в 1-ом квартале Давташена, жилые дома 123, 125 на улице Андраника, абоненты-жильцы жилых домов “Чарагайтаин А, Б, В, Г”; жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36, 43, 43/1 на улице Молдовакан, жилой дом 3/3 на переулке Тотовенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома 118/154 на улице Хоренаци, частные дома 9-61 на 4-ом переулке, 1-76 на 3-ем тупике Хоренаци; жилые дома 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, 3/3 на улице Тотовенца, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, 21, 23, 25 на пр. Гая, ясли-детские сады NN102, 250, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 23, 25 на улице Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5А, 7, 9 на улице Гоголя, жилые дома 8, 10 на улице Рубинянца, 17А, 17Б на улице Норашхараин, частные дома 1-91/3 на улице Фанарджяна, ЗАО “ВТБ-Армения банк”, жилой дом 33/3 на улице Манандяна, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 3, 5 на улице Джугаи, жилой дом 17 на улице Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 115 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Лернагог и Араташен;

14:00-16:00 частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; село Грибоедов, частично села Атарбекян и Хоронк;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Аралез;

10:00-16:00 села Зангакатун, ланджанист, Лусашох; частично села Вардашат, Урцаландж, станции сотовых операторов ‘Виваселл-МТС”, “Телеком-Армения”, “Юком”, воинская часть, центр управления воздушным движением “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абонент (не являющийся жильцом) “Зовашен”;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

14:00-16:00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Кармрашен;

11:00-13:00 частично села Артабуйнк и Малишка;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Геговит полностью и абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–13:00 населенный пункт Дзорагюх полностью и абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30–13:00 населенный пункт Вагашен полностью и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 села Мовсес, Айгедзор, Чинари, прилегающие станции сотовых операторов и абоненты (не являющиеся жильцами) в Бердском регионе;

12:00-14:00 села Цахкаван, Варагабан, Паравакар, прилегающие станции сотовых операторов и абоненты (не являющиеся жильцами) в Бердском регионе;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Ацик и Кармракар в Ахурянском регионе.