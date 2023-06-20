Вторник, 20 Июня 2023 17:09

АрмИнфо. После полугодовой блокады в Арцах пять дней не поступают даже гуманитарные грузы. Это может привести к голоду. Об этом в своем в Telegram-канале написала эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян.

<Как должна еще проявляться политика этнических чисток, чтобы стало очевидно, что 120 тысяч армян, из них 30 тысяч детей, сегодня в опасности? В это же время лидер Армении читает очередной монолог в Национальном Собрании, выдвигает полуправду, лживые <открытия>, новые вводящие в заблуждение тексты Мадридских принципов и переговорного процесса. Он вбрасывает в общественное поле старую пластинку: виноваты бывшие правители, русские, армия, все, кроме него самого>, - отметила политолог.

Она отметила, что возможно у этого лидера есть неиссякаемое желание продолжать говорить и заполнять наше общественное поле непонятными рассуждениями, но сегодня армянский народ стоит перед серьезной опасностью. <Он и его команда либо не в курсе, либо просто молча наблюдают за происходящим. Они несут ответственность за сегодняшнюю ситуацию. Пусть не забывают, кто был лидером, признавшим Арцах частью Азербайджана, я этого не говорила, это сказал Борель>, - отметила Айрапетян.

Она добавила, что необходимо было сделать много звонков своим международным партнерам, приложить усилия для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе. <Но в случае с Пашиняном мы имеем дело с миром кривых зеркал, где единственная проблема - гора Арарат", - написала эксперт.