Вторник, 20 Июня 2023 16:58

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстреливать позиции ВС Армении на разных участках передовой.

Так, согласно сообщению МО Армении, 20 июня в 15:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Неркин Ханд и Срашен Сюникской области РА.

Кроме того, 20 июня в 16:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по металлургическому заводу, строящемуся в Ерасхе Араратской области за счет иностранных инвестиций.

Примечательно, что сегодня на территории завода, который подвергается обстрелу не первый день, в качестве превентивной меры был водружен флаг США. Однако, даже этот шаг не остановил вражеские силы, которые пытаются всячески обострить ситуацию по всему периметру передовой.