Вторник, 20 Июня 2023 16:47

АрмИнфо.Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному против двух жителей Лорийской области Армении по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РА.

Согласно материалам дела, 35-летний житель Лорийской области, достигнув предварительного согласия со своим родственником, 53-летней жительницей той же области, получив персональные данные ряда граждан с задействованием дистанционного банковского обслуживания, получили кредитные средства на сумму в 3,630 млн драм, которые присвоили.

По данным следствия, женщина под разными предлогами фотографировала паспорта своих знакомых, родственников и односельчан, а мужчина регистрировал на них онлайн-кредиты. Мерой пресечения в отношении злоумышленников избрана подписка о невыезде. Предварительное следствие завершено. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.