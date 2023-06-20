Вторник, 20 Июня 2023 16:47

АрмИнфо. Россия не против того, чтобы и другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом 20 июня в Минске по итогам заседания СМИД ОДКБ заявил глава МИД РФ Сергей Лаврова, в ответ на вопрос о перспективах нормализации отношений между Ереваном и Баку, и посредничества Запада в этом направлении.

Российский министр констатировал, что Москва заложила основу для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, когда благодаря личному вмешательству президента РФ Владимира Путина в ноябре 2020 года было подписано первое трехстороннее заявление (между лидерами Армении, Азербайджана и РФ - ред.) о принципах окончательного урегулирования. По его словам, и затем было принято еще несколько трехсторонних заявлений на высшем уровне, посвященные различным аспектам усилий по полной нормализации ситуации.

Он напомнил, что это касается, в том числе и разблокирования всех транспортных и экономических коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, и в целом на Южном Кавказе.

"Мы не против того, чтобы и другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве. Главное, чтобы это посредничество преследовало цель обеспечения договоренностей, которые будут отражать баланс интересов армянского и азербайджанского народов, армянского и азербайджанского государств", - сказал Лавров.

При этом он с сожалением констатировал, что в том, что делают сегодня Соединенные Штаты, и Евросоюз, Москва усматривает не желание помочь договориться, а желание проникнуть в регион, желание потеснить законные интересы РФ и желание утвердить себя в качестве неких сил, которые будут играть чуть ли не решающую роль там.

"Это отражает всё тот же процесс, который я говорил выше. Это отражает стремление Запада на экспансию регионов, которые находятся далеко от границ государств-членов НАТО, ЕС. И это имеет мало общего с искренним желанием помочь стабилизировать обстановку. Я надеюсь, что наши партнеры и в Ереване, и в Баку это понимают. По крайне мере, мы с ними откровенно обсуждаем происходящее", - отметил российский министр.

В этом ключе Лавров еще раз подчеркнул, что достижение договоренностей возможно исключительно в рамках полного выполнения договоренностей и соглашений, ранее подписанных лидерами Армении, Азербайджана и России.