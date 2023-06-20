Вторник, 20 Июня 2023 16:38

АрмИнфо.С 1 по 2 июля на территории виллы Ханджян в Дилижане (ул. Максима Горького, 15) состоится фестиваль GASTROFEST, в котором примут участие более 25 ресторанов из Армении.

Кроме дегустаций на мероприятии запланированы кулинарные воркшопы и развлечения для взрослых и детей.

Впервые рестораны-участники GASTROFEST будут соревноваться между собой, а гости почувствуют себя ресторанными критиками и составят свой рейтинг среди участников, вручая им гастро-звезды.

Также в программе ожидаются кулинарные баттлы поваров Армении; различные конкурсы для гостей; музыкальные выступления и dj-сеты; коктейльные воркшопы и бир- понг.

Зоны фестиваля будут открыты для гостей с 12:00 до 22:00.

Билеты на фестиваль по выгодной цене можно приобрести у генерального партнера EasyPay в приложении easywallet, а по стандартной цене они доступны по ссылке.

Организаторами фестиваля выступают креативное агентство TimeTo при поддержке Impulse Management Company. Генеральный спонсор фестиваля - финтех-платформа EasyPay.