Вторник, 20 Июня 2023 16:34

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян пытается представить себя наивным простачком. Об этом 20 июня журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян, комментируя сегодняшние заявления премьер- министра, сделанные им на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств войны 2020 года.

По словам Манукяна, в выступлении Пашиняна было полно противоречий, основной посул которых сводился к тому, что все виноваты, кроме него самого. Что касается падения Шуши, то, как заметил депутат, в данном вопросе речь должна идти даже не о правовой стороне проблемы, когда

неопытный следователь допрашивает военного деятеля. <В первую очередь, необходимо по принципу казачьего круга повести разговор между военными начальниками, чтобы понять, что же произошло. В реальности, Шуши лишь один из эпизодов войны, и поскольку город является индивидуальной болью каждого из нас, Пашинян пытался сосредоточиться именно на этом>, - сказал Манукян, добавив, что в докладе Пашиняна практически ничего нет об обстоятельствах войны. <Ничего не говорилось о том, что предпринималось для успеха вооруженных сил, ведь армия в условиях войны - это не просто группа людей, это еще и тыловое обеспечение, участие журналистов, депутатов, правоохранителей, одним словом, все государство. Между тем, Пашинян ничего не сказал о том, какие шаги были предприняты утром 27 сентября>, - сказал парламентарий.

Он также указал на недопустимость обсуждений данного вопроса в открытом режиме, с учетом рисков распространения государственной тайны. <Пашинян постоянно упоминал имя президента РФ Владимира Путина, с кем вел переговоры во время войны, интересно, комиссия приведет его на допрос, чтобы перепроверить утверждения премьера>? - с иронией задал вопрос депутат, отметив, что от Пашиняна уже прозвучало столько лжи, что порой удивляешься. <Практически все на всех уровнях неоднократно заявляли, что Карабах был выведен из переговорного процесса в 1997 году, но он продолжает гнуть свою линию, что это произошло во времена Роберта Кочаряна>, - подчеркнул Манукян.