Вторник, 20 Июня 2023 16:33

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 20 июня в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны пояснил, почему в 2019 году он заявил, что начинает переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с собственной точки.

<Краткий ответ на этот вопрос таков: по состоянию на май 2018 у меня было два возможных варианта не начинать (переговоры) с собственной точки. Первый вариант - Азербайджан должен фактически признать промежуточный статус Нагорного Карабаха по казанской логике. Такого не могло быть, - зачем Азербайджану принимать то, что он отверг 7 лет назад, и радо чего начал и не закончил апрельскую четырехдневную войну.

Второй вариант: Я должен был не только признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но и согласиться на статус-кво, установившийся не только вокруг Нагорного Карабаха и Армении, но и в самом НК, и на демонтаж существующего статус-кво вНагорном Карабахе. Подобное невозможно представить также с сегодняшней точки зрения>, - указал он.

Напомним, что 9 апреля 2019 года в НС премьер-министр Никол Пашинян заявил: <Мы не собираемся начинать военные действия против кого-либо, но если кто-либо начнет военные действия против нас, мы его принудим к миру>. На вопрос, дают ли переговоры гарантию того, что Азербайджан не попытается прибегнуть к военным действиям, Пашинян ответил в частности, что Азербайджан время от времени пытается использовать угрозу применения силы в качестве фактора на переговорах. <Мы всего лишь говорим следующее: давайте не будем ее использовать, потому что если продолжим, то и мы станем ее использовать, и что в результате получится? Давайте формировать повестку мира и работать по повестке мира, мы хотим этого>, - сказал он. На вопрос, начал ли он переговоры с той точки, на которой остановился бывший президент Армении Серж Саргсян, Пашинян ответил: <Нет, я начал переговоры не с той точки, на которой остановился Серж Саргсян, а со своей собственной точки, это важный нюанс>.

Отметим, что заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44- дневной войны продолжится 27 июня. В этот день Никол Пашинян ответит на вопросы членов комиссии.