Вторник, 20 Июня 2023 16:33

АрмИнфо.В контексте решения нагорно-карабского конфликта третий президент РА Серж Саргсян и его команда выдвинули сомнительный лозунг: <худшие переговоры лучше самой лучшей войны>. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 20 июня в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

<Прежняя власть так и не поняла, что худшими переговорами они дали Азербайджану время на подготовку к лучшей для него войне. Этим лозунгом они также связывали Армению по рукам и ногам, чтобы в какой-то момент <икс> Армения и Карабах оказались в безвыходном положении>, - заявил он.

Пашинян указал, что в тот период правящий режим осознавал существующие риски и пытался ими управлять, в частности, заявляя о промежуточном статусе НКР. Однако, после того, как армянская сторона в очередной раз отклонила предложение посредников МГ ОБСЕ вернуть Азербайджану минимум пять районов без обсуждения промежуточного статуса Нагорного Карабаха, зафиксированного еще казанским документом, по истечении 2,5 мес, началась апрельская война 2016 года, которая завершилась потерей 700-800 га территории и устной договоренностью о перемирии.

<Обратите внимание, что документа о прекращении 4-дневной апрельской войны 2016 года не существует. Это означает, что 4-дневная война не закончилась - была достигнута лишь какая-то устная договоренность>, - сказал премьер.

Уже в августе 2016 года, добавил Пашинян, посредники озвучивают очередное предложение, которое в отличие от Казанского документа, не предполагает промежуточный статус НКР, и в котором говорится лишь о праве на полноценную жизнедеятельность Нагорного Карабаха до уточнения окончательного статуса.