Вторник, 20 Июня 2023 16:32

АрмИнфо. Против суверенных стран, которые не следуют указаниям Запада, развязаны полномасштабные гибридные войны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министрами иностранных дел государств - членов ОДКБ, добавив, что все это пережили.

"Складывающаяся в мире обстановка не оставляет для нас сомнений в том, что мы должны держаться вместе", - заявил белорусский лидер, выразив убеждение, что нет причин торопиться с принятием решений о выходе из каких-либо интеграционных объединений, как это сделали в свое время Украина или Грузия с их членством в СНГ.

"Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок. За рубежом если что-то и предложат, это значит в обмен на ресурсы (отдай ресурсы - значит, мы тебя будем поддерживать) или на какую-то политику (если будешь бегать следом, щелкать каблуком и поддерживать ту политику, которую они проводят)", - объяснил глава государства, призвав не торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга.

"Надо держаться вместе, особенно в это непростое время. И дело здесь не в том, что основной стержень нашей организации - Россия - в сложной ситуации. Россия - это часть, это элемент всего того, что происходит в мире", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, есть проблемы глобального значения и в регионе Африки, и между Китаем и Тайванем, между США и Европой. "Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они, европейцы, упрекают вас (страны ОДКБ. - прим.), и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в 3-5 раз дороже? Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле. И они еще упрекают кого-то в потере суверенитета! Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва. Неизвестно, чем закончится", - сказал Александр Лукашенко.

"В этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое, хотя бы сохранить", - подчеркнул глава государства, слова которого приводятся на сайте президента Беларуси.

Говоря о работе интеграционных объединений на постсоветском пространстве, глава государства привел ряд положительных примеров. Так, на последнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве обсуждались вопросы сопряжения интеграционных процессов, создания альтернативных платежных систем, развития транспортной инфраструктуры. В этом же ряду - решение о запуске в рамках Евразийской экономической комиссии механизма совместного финансирования проектов в области промышленной кооперации. Это, по словам президента, важнейший шаг в укреплении экономического и торгового промышленного суверенитета.

"Нам надо понимать, что давить нас будут. Даже если конфликт в Украине закончится, от нас все равно не отстанут. Нам надо выработать общий, назову его, план наших действий, прежде всего в экономике. Этот план должен всех нас объединить, сплотить", - высказал предложение белорусский лидер, добавив, что одной из главных целей этого плана должен быть уход от зависимости в поставках импортной продукции.

"В СНГ у нас широчайший спектр взаимодействия - от гуманитарных вопросов до межрегионального и приграничного сотрудничества, межпарламентских связей, - продолжил Александр Лукашенко. - В свою очередь ОДКБ как гаранту обеспечения стабильности и безопасности наших стран и Евразийского региона в целом нельзя отставать".

Тесные связи стран ОДКБ в политической, военной, экономической, социальной и иных сферах президент Беларуси считает залогом прочного мира между ними и основой их единства на международной арене. "Сегодня трудно сказать, каким будет мировой порядок. Однако очевидно, что пройти этот сложный этап с наименьшими потрясениями смогут лишь те, кто сохранит сплоченность. Именно поэтому мы все чаще говорим о необходимости большей интеграции внутри нашей организации", - подчеркнул белорусский лидер.

"Солидарность, единство и сотрудничество лежат в основе концепции нашего председательства в ОДКБ. Мы исходим из того, что сегодня важнейшим направлением является урегулирование кризисов в зоне ОДКБ. Если потребуется помощь от Беларуси, а в данном случае наши инициативы, они будут. Для того чтобы восстановить и укрепить доверие между нашими партнерами, мы сделаем все, ОДКБ - не агрессивный и не наступательный военно-политический блок. Это организация исключительно оборонительного характера с созидательной и объединительной повесткой", - подчеркнул Александр Лукашенко, призвав углублять взаимодействие ОДКБ с другими организациями: ООН, ШОС.

Президент напомнил, что в июле председательство в ШОС перейдет к Казахстану, который будет председателем в ОДКБ в 2024 году. "Интересная конфигурация получается. Это хорошая возможность, чтобы обеспечить эффективное синергетическое взаимодействие двух организаций. У Казахстана достаточно специалистов и опыта для того, чтобы из этого единого председательства извлечь пользу", - отметил он.

"Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках, чтобы этот голос звучал. Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как кость в горле для кого- то - то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но, тем не менее, голос наш как военно-политического блока должен звучать", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает (пока заглушает) голоса мудрости и разума. Там не хотят услышать инициативы, в том числе и Беларуси по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности", - сказал белорусский лидер.

"Уповать только на то, что здравый смысл все же возобладает, нельзя. Мы не должны расслабляться, а все усилия необходимо направить на укрепление и дальнейшее поступательное развитие нашей организации. Я абсолютно убежден, что коллективный дипломатический голос ОДКБ внесет весомый вклад в восстановление мира и безопасности в регионе",- подчеркнул президент.

Лукашенко выразил уверенность, что эти и другие актуальные вопросы будут отражены в повестке саммита глав государств ОДКБ, который пройдет осенью в Минске.