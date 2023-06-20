Вторник, 20 Июня 2023 16:30

АрмИнфо. Комиссия Национального Собрания Армении по расследованию обстоятельств войны 2020 года в Арцахе намерена пригласить на свое заседание и президента Арцаха Араика Арутюняна. Об этом в беседе с журналистами сообщил председатель комиссии Андраник Кочарян.

Он отметил, что после премьер-министра РА Никола Пашиняна в комиссию будут пригашены и другие высокопоставленные чиновники. <Мы готовимся к приглашению и президента Республики Арцах. Ранее мы перенесли

приглашение командующему Армией обороны Карабаха Джалалу Арутюняну, я бы хотел, чтобы он прибыл чуть позже", - сказал глава комиссии.

Он добавил, что не увидел противоречий в словах премьер-министра и бывшего начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. В частности, Пашинян утверждал, что в ходе войны Генштаб не подтверждал информацию, передаваемую президентом Нагорного Карабаха, однако на деле это оказывалось правдой. <Сказанное Оником Гаспаряном никоим образом не противоречит доводам, представленным сегодня Николом Пашиняном", - сказал Кочарян.