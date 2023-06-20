Вторник, 20 Июня 2023 15:30

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание.

Инициативная группа 12 июня подала в Центризбирком Армении заявку, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление значения Геноцида армян.

Как сообщает пресс-служба ЦИК РА, соответствующее решение было принято на заседании 20 июня. Для сбора подписей определен 60-дневный

срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года.

После заседания ЦИК в беседе с журналистами представитель инициативной группы "Айакве" Арам Петросян отметил, что, скорее всего, сбор подписей стартует через три дня. "Мы обратимся к главам общин, которые в трехдневный срок должны предоставить нам территории для проведения сбора подписей", - отметил Петросян, добавив, что именно этим обусловлен тот факт, что он не может назвать точную дату начала сбора подписей.

При этом Петросян отметил, что ими планируется назначит постоянных представителей инициативы по всему Еревану, а также в Гюмри, Ванадзоре и Капане.