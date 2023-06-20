Вторник, 20 Июня 2023 15:30

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на встрече с делегацией во главе с председателем подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо подчеркнул, что двусторонние отношения РА- ЕС стабильно развиваются, в том числе и в сфере безопасности.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян высоко оценил деятельность гражданской миссии ЕС в Армении и подчеркнул, что она направлена на то, чтобы регион был более стабильным и безопасным.

В свою очередь Натали Луазо выразила признательность за прием и отметила, что для укрепления двусторонних дружественны отношений и сотрудничества необходимо предпринимать активные шаги, особенно в столь сложных для Армении политических условиях.

Как ранее сообщало АрмИнфо, делегация подкомитета Европарламента по безопасности и обороне с 19 по 22 июня включительно будет находиться с визитом в Армении.

Цель визита - оценка ситуации с безопасностью в Армении, хода процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ознакомление с ситуации вдоль армянской стороны армяно-азербайджанской границы. Запланированы также встречи европарламентариев с членами правительства и парламента РА, а также послами стран- членов ЕС.