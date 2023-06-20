Вторник, 20 Июня 2023 15:29

АрмИнфо.Уже в 2021 году документ, предполагающий обмен территориями между Арменией и Азербайджаном в виде передачи Мегри в обмен на Нагорный Карабах был переоформлен в ки-уестский процесс. Ключевым моментом данного документа являлась полная передача Мегринского района и экстерриториального коридора в обмен на Лачинский коридор. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян 20 июня в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

Данным документом, в отличие от предыдущего, введенного в обращение в 1998-1999 гг., и предполагающего передачу Армении Нагорного Карабаха, Шушинского и Лачинского районов в границах 1988 г., а также возврат <оккупированных территорий> Агдама, Физули, Джебраила, Кубатлу, Зангелана, Кельбаджара, Газаха и Шаумяна (в границах 1988 года), в обмен на Мегринский район РА, и передачу неприграничных территорий (анклавов) любого государства, стране, которое их окружает, предполагалось, что Нагорный Карабах должен был быть включен в состав АР в статусе автономии. Но даже в данном варианте документ не был принят Баку, уточнил премьер.

По его словам, несмотря на то, что власть того периода заявляла, что ки-уестский процесс - о независимости НК, утечки международной прессы свидетельствуют об обратном. При этом премьер признает, что собирал данную информацию по клочкам, поскольку нет задокументированной информации о переговорном процессе того периода.

Напомним, что еще в 2016 году экс-президент Роберт Кочарян в одном из своих интервью заявлял, что в американском Ки-Уэсте стороны были реально близки к подписанию документа, что не произошло из-за отказа Азербайджана, фактически уже во время церемонии подписания. <Это было пакетное и всеобъемлющее урегулирование, в основе которого было присоединение НКР к Армении и подразумевало возвращение территорий, а также применение комплексных мер в направлении обеспечения безопасности>, - отметил тогда Кочарян.