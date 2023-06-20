Вторник, 20 Июня 2023 14:22

АрмИнфо. <Оппозиции нечего сказать>. Подобным образом спикер Парламента Армении Ален Симонян прокомментировал в ходе брифинга нежелание оппозиции присутствовать на заседания комиссии Национального Собрания РА по расследованию обстоятельств войны в Арцахе в 2020 году.

На замечание журналистов о том, что представители оппозиции считают, что публичные показания не позволят обнародовать информацию, содержащую государственную, военную, дипломатическую тайну, Симонян заметил, что последние могли бы прийти и потребовать также обсуждения определенных вопросов в закрытом формате. <Уже не говорю о том, что премьер-министр неоднократно приглашал их к обсуждениям, как в открытом, так и закрытом форматах>, - подчеркнул он.

Отметим, что днем ранее представители оппозиционных фракций ("Честь имею" и "Айастан" ) распространили совместное заявление, в котором указали, что формирование следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны самим правящим большинством не может обеспечить беспристрастность и всесторонность, так как комиссия, состоящая в подавляющем большинстве из представителей власти, не способна обеспечить объективность оценок собственной деятельности.

В заявлении также констатируется, что как правило, следственные комиссии формируются или формировались либо оппозицией, либо силой, не имеющей конфликта интересов по рассматриваемому вопросу, как это произошло в случае изучения обстоятельств апрельской четырехдневной войны. <В целях формирования всеобъемлющей, полной и пользующейся общественным доверием комиссии вне Национального Собрания на основе консенсуса и пропорциональности, оппозиция выступила с законодательной инициативой о создании следственной комиссии нового качества и состава, которая была отклонена властями>, - напомнили оппозиционные фракции.