Вторник, 20 Июня 2023 14:12

АрмИнфо.В 1998-199 гг. на столе переговоров оказалась т.н. концепция об обмене территориями между Арменией и Азербайджаном, согласно которой РА должна была передать Мегри в обмен на Нагорный Карабах. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян 20 июня в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

Премьер коснулся Европейской хартии по безопасности ОБСЕ, принятой в 1999 году в Стамбуле, указав на то, что неоднократно критиковал прежнюю власть за поддержку документа. По его словам, несмотря на то, что офис 2-го президента пытался представить документ как дипломатическую победу Еревана, на самом деле, в нем ничего не говорится как о территориальной целостности Азербайджана, так и Армении. Не говорится также о праве на самоопределение народов. <А было это обусловлено тем, что в тот период был введен в обращение совершенно другой документ, который был <за пределами как территориальной целостности, так и права на самоопределение> - он ни имел отношения к последнему, одновременно был нарушен первый принцип и касался обмена территориями между этими странами.

Пашинян зачитал несколько пунктов вышеуказанного документа. В нем, в частности, отмечается, что Нагорный Карабах, Шушинский и Лачинский районы в границах 1988 г. передаются Армении, а Мегринский район РА, опять же в границах 1998 г., передается Азербайджану. Вторым пунктом, продолжил премьер, <оккупированные территории> Агдама, Физули, Джебраила, Кубатлу, Зангелана, Кельбаджара, Газаха и Шаумяна (в границах 1988 года) передаются под политический и административный контроль Азербайджанской Республики. <Статья 3: После вступления в силу настоящего договора все неприграничные территории (анклавы) любого государства передаются государству, которое их окружает>, - зачитал премьер-министр.

Согласно четвертой статье упомянутого соглашения предусматривалось, что Армения немедленно начинает вывод вооруженных сил со всех <оккупированных территорий> Азербайджана, в том числе из Агдамского, Физулинского, Джебраилийского, Кубатлу, Шаумянского, Зангеланского, Кельбаджарского, Газахского районов. Вывод вооруженных сил должен был быть завершен в течение 60 дней после вступления соглашения в силу. Планирование и осуществление вывода и переброски этих сил должны были осуществляться при поддержке международных наблюдателей.

<Статья 5. После вступления в силу настоящего соглашения стартует безопасный и добровольный вывод населения Мегринского района и армян, проживающих в настоящее время в районах Агдам, Физули, Джебраилы, Кубатлу, Зангелан, Кельбаджар, Газах и Шаумян, в РА>, - указал премьер. Процесс планировалось завершить в течении 60 дней после вступления соглашения в силу, опять же под наблюдением международной миссии. Мегри, согласно документу, в первую очередь планировалось заселить гражданами Азербайджана, <переселенными в ходе конфликта>.

<Этот документ, на самом деле, фиксирует кончину основополагающих армянских представлений об урегулировании карабахского конфликта. Правда, он не был принят. Есть мнение, и я его разделяю, что его подписание предотвратили Карен Демирчян и Вазген Саркисян - ценой своей жизни (были расстреляны в парламенте в октябре 1999 г., ред.), хронология свидетельствует об этом>, - заключил Никол Пашинян.