Вторник, 20 Июня 2023 14:08

АрмИнфо.. Адвокаты Армении 20 июня провели акцию протеста перед зданием МВД республики, требуя уволить полицейских, применивших насилие к их коллеге Карену Алавердяну.

По словам бывшего председателя Палаты адвокатов РА Ара Зограбяна, адвокаты направили письменное обращение к министру внутренних дел РА, к которому за два дня присоединились 878 адвокатов, требуя

прекратить полномочия полицейских, применивших в отделении полиции насилие в отношении адвоката. <Мы, адвокаты, осознавая нашу профессиональную миссию в вопросе защиты прав граждан, оценивая роль достойных полицейских, преследую цель исключения насилия в правоохранительной системе, осуждаем поведение начальника отделения Полиции общины Центр города Еревана и требуем прекратить полномочия полицейских, применивших насилие>, - говорится в обращении, которое зачитал Зограбян. Он добавил, что насилие в отношении адвоката стало вторым по счету за последние четыре месяца. Он отметил, что в последнем случае с согласия начальника участка в отношении адвоката было применено не только насилие, но и газ. Он был задержан и обыскан, на что у сотрудников нет никаких прав.

Отметим, что адвокаты пришли на сегодняшнюю акцию одетые в бронежилеты и шлемы с плакатами "Нет насилию". "Эти шлемы защищают нас от побоев полицейских. К нам всегда было плохое отношение, но мы не говорили об этом. Так я чувствую себя в некоторой степени защищенным", - сказал один из адвокатов.