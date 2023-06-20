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 Вторник, 20 Июня 2023 12:59

Делегация Tуркменистана принимает участие в неделе высокого уровня по борьбе с терроризмом в штаб-квартире OOH

Делегация Tуркменистана принимает участие в неделе высокого уровня по борьбе с терроризмом в штаб-квартире OOH

АрмИнфо.Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым участвует 19-20 июня 2023 года в мероприятиях в рамках Недели высокого уровня по борьбе с терроризмом в Нью-Йорке.

19 июня руководитель делегации выступил на второй сессии основного мероприятия - Совещания глав контртеррористических ведомств стран-членов ООН.

В своём выступлении В.Хаджиев отметил необходимость укрепления механизма обновлённого Плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии и продолжения усилий стран-региона в рамках Душанбинского процесса.

На национальном уровне Туркменистан продолжает претворять в жизнь Национальную стратегию и План действий по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию терроризму.

 

В рамках визита заместитель министра провёл двусторонние встречи с Заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым, а также Помощником Генерального секретаря и Исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (ИДКТК) Натальей Герман.

В ходе встречи с В.Воронковым были обсуждены вопросы взаимодействия Туркменистана и ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. В частности, был затронут комплекс вопросов, связанных с развитием многостороннего партнёрства между государствами-членами Организации, направленного на создание действенных механизмов, позволяющих обеспечивать эффективное выполнение обязательств в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и другими угрозами.

Особое внимание стороны обратили на имплементацию Регионального плана действий для Центральной Азии по выполнению Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Также были рассмотрены вопросы укрепления международно-правового сотрудничества, имплементации международной нормативно-правовой базы по борьбе с терроризмом.

В.Хаджиев в ходе беседы с Н.Герман сообщил об усилиях, предпринимаемых Туркменистаном в борьбе с терроризмом и содействии региональной стабильности, и выразил готовность страны продолжать тесное сотрудничество с ООН и её партнёрами для решения актуальных транснациональных проблем.

В свою очередь, Н.Герман высоко оценила приверженность Туркменистана региональному миру и безопасности и выразила признательность за вклад Туркменистана в укрепление взаимодействия с подразделениями ООН по борьбе с терроризмом.

В частности, были обсуждены возможности для организации визита миссии КТК в Туркменистан в 2024 году. Участие туркменской делегации на высоком уровне в подобных мероприятиях подчёркивает твёрдую приверженность Туркменистана борьбе с терроризмом и обеспечению региональной и глобальной безопасности.

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