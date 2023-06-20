Вторник, 20 Июня 2023 12:56

АрмИнфо. Арцах находится под азербайджанской блокадой уже 191 день, и за это время крайне ограниченное передвижение людей и гуманитарных грузов было организовано исключительно Красным Крестом и миротворцами. Об этом заявил экс-госминистр Арцаха, советник президента НКР Артак Бегларян.

В этом ключе он обратил внимание, что вот 6 дней подряд 120 000 жителей Арцаха находятся в полной изоляции и осаде, без какого-либо снабжения и передвижения даже со стороны Красного Креста и миротворцев.

"Прикрепленные фотографии показывают, как в последние дни азербайджанская бронетехника перекрыла единственную дорогу Арцах-Армения возле своего незаконного КПП.

Арцах быстро скатывается в пропасть кризиса безопасности и гуманитарной катастрофы, и все государства должны взять на себя свою долю ответственности и предотвратить надвигающуюся трагедию, а не перекладывать ответственность друг на друга.

Ожидаем от Армении, России, США, Франции, Евросоюза, ООН и всех других акторов самых неотложных и действенных шагов, а от армян всего мира-большого давления на всех", - резюмировал Бегларян.