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АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня на встрече с министрами иностранных дел государств - членов ОДКБ призвал не избегать проблем, а решать их, как бы ни было трудно.
Глава государства отметил, что время для организации сейчас очень непростое и требует максимальной мобилизации сил, опыта и ресурсов для сохранения мира. И при подготовке к встрече он задумался о том, что сказать главного, ведь за последнее время многое уже было озвучено. Давая оценку деятельности ОДКБ, Александр Лукашенко заметил, что организацию порой правильно критикуют за недостаток в решении конкретных проблем.
"Например, Кыргызстан давно просит помочь в урегулировании конфликта с Таджикистаном. Обоснованные претензии выдвигает Армения. Если мы не будем решать эти проблемы, то страны ОДКБ все время будут упрекать друг друга, высказывать неудовлетворение работой организации, уверен белорусский лидер. Поэтому, как бы мы ни крутили, ни вертели, нужно погружаться в проблемы стран ОДКБ и искать выход", - отметил он, как передает сайт главы Беларуси.
"Есть проблемы, есть задачи, их надо решать, как бы трудны они ни были. А мы порой из- за их сложности не хотим их решать", - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что, если в решение этих проблем влезут наши "друзья-советники" с Запада, то сделать что- либо будет гораздо сложнее.
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|Враг продолжает незаконное заселение Бердзора и других оккупированных территорий Арцаха
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|Серж Саргсян дал Баку время на подготовку - Премьер
|Президент Беларуси призвал страны-члены ОДКБ держаться вместе в это непростое время
|Российский эксперт назвал мотивы обращения Пашиняна к истории второй карабахской войны
|Комиссия НС по расследованию обстоятельств войны 2020 года намерена пригласить на свое заседание и президента Арцаха - глава комиссии
|ЦИК РА одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора подписей о внесении законодательных изменений
|Секретарь Совбеза Армении и евродепутаты обсудили ситуацию в регионе
|Ки-Уэстский процесс предполагал передачу Баку Мегринского района и экстерриториального коридора - Пашинян
|Ален Симонян ответил оппозиции по поводу работы парламентской комиссии по расследованию обстоятельств войны в Арцахе в 2020 году
|Вазген Саргсян и Карен Демирчян ценой своей жизни помешали передаче Мегри - Пашинян
|Адвокаты Армении провели акцию протеста перед зданием МВД, требуя уволить полицейских, применивших насилие к их коллеге
|Делегация Tуркменистана принимает участие в неделе высокого уровня по борьбе с терроризмом в штаб-квартире OOH
|Армения оказалась единственной страной, отказавшейся от принятия резолюции ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - Пашинян
|Артак Бегларян: 120 000 жителей Арцаха 191 день находятся в блокаде, и еще 6 дней подряд в тотальной изоляции и осаде
|Лукашенко призвал не избегать проблем в рамках ОДКБ, а решать их, как бы ни было трудно, в том числе и по части Армении
|Одним из ключевых моментов в процессе урегулирования карабахского конфликта стали Лиссабонский саммит ОБСЕ и статья первого президента РА - Пашинян
|Премьер Армении представил обстоятельства военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году
|Сборная Армении вырвала победу у сборной Латвии
|Bражескиe силы продолжают обстрел позиций ВС РА и Армии обороны НКР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гурген Нерсисян выразил несогласие с теми, кто говоря о правах народа Арцаха, не подразумевают право на самоопределение
|У зятя Владимира Гаспаряна, депутата от фракции РПА требуют конфисковать незаконное имущество
|Проблемы вынужденных переселенцев из Азербайджана не решаются в глобальном масштабе - депутат
|Из-за дефицита медпрепаратов на фоне вражеской блокады, в Арцахе отменены все несрочные обследования и вмешательства
|Адвокаты подарили генпрокурору телевизор, чтобы <она следила за происходящим в Армении>
|Фракции "Честь имею" и "Айастан" не будут участвовать в работе комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны с участием Пашиняна
|Ардшинбанк предлагает физическим лицам выгодные варианты обслуживания.
|Вражеские силы вновь обстреляли металлургический завод в Ерасхе
|Рубен Варданян не случайно оказался в списке украинской санкционной базы <Миротворец>
|Главы Минюста и ВСС имеют четкую цель ограничить независимость и свободу слова служителей фемиды - Судья
|Столичная мэрия проводит открытый конкурс на создание памятника Азнавуру, хотя имя победителя давно известно
|В Ереване состоится вечер музыки Стиви Уандера и Рэя Чарльза: перед зрителем предстанет саксофонист Федерико Мондельчи и тромбонист Массимо Морганти
|По принципиальным вопросам подходы Армении и Азербайджана пока далеки друг от друга - МИД
|Замминистра: действия Азербайджана на границах Армении и вокруг Арцаха не содействуют установлению в регионе мира и стабильности
|Граждане Армении смогут посещать Грузию по ID- картам
|Президент РА: Армения приняла политическую линию на установление мира в регионе и урегулирование отношений со своими соседями
|Посол Франции провела встречу с группой депутатов армянского парламента
|Оверчук: В результате последней рабочей встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России был сформирован комплексный документ
|Рубен Варданян обвинил Никола Пашиняна в попытках поставить под вопрос существование армянской государственности
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
|Вражеские силы продолжают обстреливать армянские позиции и распространять дезинформацию
|Российские миротворцы ведут переговоры об открытии маршрута, соединяющего Армению с Арцахом, но результата пока нет - депутат
|9-му чемпиону мира по шахматам исполнилось бы 94 года - Федерация шахмат РА
|МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию
|Губернатор: нападение Азербайджана на армянские позиции было прямым ударом по России
|Армяно-французский проект удостоен главного приза European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2023
|Россиянин посвятил победу в Гран-при ACA армянам Нагорного Карабаха
|МИД Франции призывает Баку и Ереван к сдержанности, деэскалации и защите гражданского населения
|МИД Армении выразило послу России крайнее недовольство инцидентом у моста Акари
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