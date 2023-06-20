Вторник, 20 Июня 2023 12:55

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня на встрече с министрами иностранных дел государств - членов ОДКБ призвал не избегать проблем, а решать их, как бы ни было трудно.

Глава государства отметил, что время для организации сейчас очень непростое и требует максимальной мобилизации сил, опыта и ресурсов для сохранения мира. И при подготовке к встрече он задумался о том, что сказать главного, ведь за последнее время многое уже было озвучено. Давая оценку деятельности ОДКБ, Александр Лукашенко заметил, что организацию порой правильно критикуют за недостаток в решении конкретных проблем.

"Например, Кыргызстан давно просит помочь в урегулировании конфликта с Таджикистаном. Обоснованные претензии выдвигает Армения. Если мы не будем решать эти проблемы, то страны ОДКБ все время будут упрекать друг друга, высказывать неудовлетворение работой организации, уверен белорусский лидер. Поэтому, как бы мы ни крутили, ни вертели, нужно погружаться в проблемы стран ОДКБ и искать выход", - отметил он, как передает сайт главы Беларуси.

"Есть проблемы, есть задачи, их надо решать, как бы трудны они ни были. А мы порой из- за их сложности не хотим их решать", - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что, если в решение этих проблем влезут наши "друзья-советники" с Запада, то сделать что- либо будет гораздо сложнее.