Вторник, 20 Июня 2023 12:38

АрмИнфо.Процесс падения Шуши стал поворотным моментом для подписания трехстороннего заявления, подписанного премьер-министром РА Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным 9 ноября 2020 года. Об этом 20 июня на заседании комиссии Национального Собрания Армении по расследованию обстоятельств той войны заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, существенным вопросом в этом сыграли не ценности, символизирующие Шуши, а развитие ситуации. По сути, продолжил премьер, после потери Шуши, под ударом мог оказаться Степанакерт, усилилось бы давление на Мартуни, и, что самое главное, 25 тысяч солдат могли оказаться в окружении и под угрозой опасности. Пашинян заметил, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года стало пятой попыткой остановить военные действия. Первый подобный разговор состоялся 5 октября 2020 года, когда по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина Пашинян позвонил главе российского государства, поздравив последнего. Именно тогда Путин заявил о своей готовности стать посредником в прекращении войны. Президент России предложил прекратить боевые действия без каких-либо предварительных условий, стороны должны были занимать свои позиции к моменту прекращения войны, после чего должны были начаться обсуждения по вопросу о компромиссах. <Я заявил, что этот вариант приемлем для нас>, - отметил премьер-министр РА, добавив, что в тот же день состоялся его второй разговор с президентом РФ, который сообщил, что говорил с Ильхамом Алиевым. Последний заявил о неготовности Баку пойти на прекращение огня. Тогда Путин пообещал, что на следующий день еще раз переговорит с Алиевым. На следующий день президент РФ сообщил, что азербайджанская сторона ставит предусловие для прекращения боевых действий - сдачу армянской стороной города Физули, и армянские вооруженные силы должны были отойти на всем протяжении реки Аракс, чтобы взять под свой контроль Худаферинское водохранилище для обеспечения орошения. Кроме того, азербайджанская сторона ожидала вернуть двух своих граждан - Гулиева и Аскерова, осужденных в Нагорном Карабахе за убийство мирных жителей. При этом, речь не шла о прекращении военных действий, а всего лишь о гуманитарном перемирии в целях обмена телами погибших. В ответ армянская сторона выразила свое несогласие с этими условиями, считая, что боевые действия должны быть прекращены без каких-либо предусловий, поскольку не было никаких гарантий того, что после отступления армянских вооруженных сил Азербайджан не продолжит атаки. Ереван, продолжил Пашинян, предложила компромиссный вариант по совместному использованию вод Худавердинского водохранилища, также было возможным возвращение двух азербайджанских военнопленных, если Баку согласится передать армянской стороне своих солдат, ставших военнопленными.

Премьер добавил, что в ходе следующего разговора с президентом РФ, который состоялся 8 октября, Владимир Путин сообщил, что Азербайджан готов к прекращению огня в полночь с 9 на 10 октября 2020 года. В этих целях министры иностранных дел Армении и Азербайджана 9 октября были командированы в Москву для проведения переговоров при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова. Также должен был состояться обмен военнопленными и телами погибших солдат. <Я согласился с этим предложением. Тогда была достигнута договоренность о том, что Армения и Азербайджан при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ поведут предметные переговоры в целях скорейшего урегулирования нагорно- карабахского конфликта>, - отметил Пашинян, добавив, что данная инициатива была приемлемой для армянской стороны, в связи с чем было отдано распоряжение о поддержании режима прекращения огня. Однако, после незначительного периода перемирия Азербайджан не только не поддерживал режим прекращения огня, но и активизировал свои атаки, совершив нападения уже на населенные пункты бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, подвергая авиационным ударам Степанакерт, Мартакерт, совершив нападение в направлении Гадрута. Армянским войскам был отдан приказ предпринять все необходимое для приостановки нападений ВС Азербайджана, параллельно предпринимая необходимые дипломатические усилия в направления поддержания режима прекращения огня, в соответствии с московской договоренностью. В качестве варианта рассматривался вопрос о размещении российских миротворцев в зоне соприкосновения войск сторон, которые бы осуществляли мониторинг ситуации и фиксировали имеющиеся нарушения. Но Азербайджан всегда избегал подобного развития ситуации, продолжая боевые действия.

В последующем, как заметил премьер-министр РА, были частыми разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, основной темой которых был вопрос о прекращении боевых действий и поддержания режима прекращения огня, но было очевидно, что до тех пор, пока наступление ВС Азербайджана не будет остановлено, он не согласится на прекращение боевых действий. Было также очевидно, что прекращение огня можно было решить путем применения взаимных уступок. Тем не менее, усилия по прекращению боевых действий в тот период не увенчались успехом.

13 октября, продолжил премьер-министр, состоялся еще один телефонный разговор с главой российского государства, в ходе которого Пашинян поднял прямой вопрос о том, что должна сделать армянская сторона для прекращения военных действий. 16 октября Владимир Путин высказал идею о возможности возвращения Азербайджану пяти районов в обмен на прекращение боевых действий без уточнения статуса Нагорного Карабаха. 17 октября со своей инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который сообщил премьеру о согласии Баку без предварительных условий установить перемирие в полночь на 18 октября, но и это предложение не было выполнено Баку. После этого, 20 октября президент России позволит Пашиняну, сообщив, что Азербайджан готов к перемирию при условии под его контроль уже не пяти, а семи районов, а также на возможность возвращения в Шуши азербайджанцев. <Сегодня много говорится о возможности остановить тогда войну, но я якобы упустил эту возможность>, - отметил премьер-министр.

По словам Пашиняна, он согласился на подписание заявления, но с условием, чтобы в нем не было положений о Шуши и об экстерриториальном коридоре через территорию Армении. Кроме того, армянская стороны предложила вернуть под контроль Азербайджана Агдамский район в обмен на Гадрутский, который к тому времени уже находился под контролем Азербайджана. <По состоянию на 8 ноября, хотя военные докладывали, что часть города находится под контролем армянской стороны, было понятно, что возвратить его полностью будет невозможно> заметил Пашинян. Кроме того, в Нагорном Карабахе сигнализировали об уязвимости Степанакерта, и возникла опасность, что, решив вопрос Шуши, азербайджанские силы через село Шош двинутся на Степанакерт и Аскеран, ударив с тыла по оборонительным районам Армии обороны Карабаха, добавил Пашинян. Он добавил, что продолжил переговоры при посредничестве президента России, и 8-9 ноября провел с ним около 20 телефонных бесед, а в течение всей войны - около 60. Очень быстро стало ясно, что азербайджанская сторона не принимает план обмена Агдама на Гадрут, и стороны пришли к тексту, где ничего не говорилось об Агдаме и Шуши. Говорилось о прекращении военных действий, возвращении 7 районов, размещении в Лачинском коридоре и Карабахе российских миротворцев. "Утром 9 ноября я подписал этот документ - отмечу, утром а не вечером, то есть по сути, в ночь с 8 на 9 ноября. Но выяснилось что Азербайджан не подписывает этот текст и постоянно выдвигает новые требования. Когда президент России сказал, что Азербайджан предлагает пункт о возвращении анклавов в Тавушской области, я отказался, подчеркнув, что исключаю подписание такого документа, о чем было официально заявлено. Через какое-то время выяснилось что достигнуто соглашение изъять этот пункт",- заявил Пашинян.

Он добавил, что к полуночи стали приходить сообщения о повышении интенсивности боевых действий, а также о большом количестве беспилотников в небе над Степанакертом. После сложных и длительных обсуждений, подчеркнул глава армянского правительства, был подписан всем известный документ, который был хуже, чем вариант утра 9 ноября, но лучше тех, которые предполагали коридор через Мегри либо передачу советских анклавов в Тавушской области.