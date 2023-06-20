Вторник, 20 Июня 2023 10:53

АрмИнфо. Сборная Армении по футболу обыграла команду Латвии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Встреча группы D в Ереване завершилась со счетом 2:1. У хозяев на 35-ой минуте отличился полузащитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян, для которого мяч стал дебютным за национальную команду, и Тигран Барсегян (90+1, с пенальти). В составе гостей гол забил Робертс Савальниекс (67).

Лидирует в группе сборная Турции, у которой после 4 матчей 9 очков, сборная Армении расположилась пока на втором месте с 6 очками после трех матчей. На третьем месте оказались хорваты, набравшие 4 очка после двух матчей, столько же очков у сборной Уэльса, но после 4 матчей. Замыкает турнирную таблицу сборная Латвии, не набравшая после трех матчей ни одного очка.