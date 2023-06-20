Вторник, 20 Июня 2023 09:49

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают обстрел позиций ВС РА и Армии обороны НКР.

Как сообщает пресс-служба МО РА, 20 июня в 00:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Кахакни. "С армянской стороны потерь нет", - добавили в ведомстве.

Меж тем, согласно сообщению Армии обороны Арцаха, в период с 11:05 19 июня до 07:55 20 июня ВС Азербайджана с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в направлении Мартунского, Шушинского и Мартакертского районов. Армянская сторона потерь не имеет.

"О нарушении режима прекращения огня сообщено командованию российских миротворческих сил. По состоянию на 09:15 20 июня ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная", - отмечается в сообщении АО НКР.