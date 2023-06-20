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АрмИнфо. Госминистр Арцаха Гурген Нерсисян выразил несогласие с теми людьми или властями или международными акторами, которые, говоря о правах народа Арцаха, не имеют в виду право народа Арцаха на самоопределение.
"В современных международных отношениях случай, когда 120 000 человек морят голодом, пытают, а потом говорят: не хочешь голодать, мучайся, выходи на переговоры, следует рассматривать как дикость и терроризм.
Власти Арцаха не против арцахско-азербайджанских контактов, но в ходе переговоров возможность реализации прав сторон в соответствии с международными нормами должна быть гарантирована и защищена международными механизмами. Однако эти гарантии должны быть убедительными и заслуживающими доверия", - приводит слова Нерсисяна Инфоштаб Арцаха. Госминистр напомнил, что Арцах находится в осаде уже более полугода, Азербайджан постоянно применяет силу или угрожает применить силу против народа Арцаха.
"Народ Арцаха лишен газоснабжения, энергоснабжения, возможности получать надлежащую медицинскую помощь, достаточного продукты питания, пожилые люди, беременные женщины, дети и новорожденные лишены доступа к необходимым предметам ухода и лекарствам.
Если так выглядит гарантированная на международном уровне защита прав народа Арцаха, то мы должны констатировать, что у нас нет надежных и убедительных гарантий безопасности и прав", - резюмировал государственный министр НКР.
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|Адвокаты Армении провели акцию протеста перед зданием МВД, требуя уволить полицейских, применивших насилие к их коллеге
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гурген Нерсисян выразил несогласие с теми, кто говоря о правах народа Арцаха, не подразумевают право на самоопределение
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|Вражеские силы вновь обстреляли металлургический завод в Ерасхе
|Рубен Варданян не случайно оказался в списке украинской санкционной базы <Миротворец>
|Главы Минюста и ВСС имеют четкую цель ограничить независимость и свободу слова служителей фемиды - Судья
|Столичная мэрия проводит открытый конкурс на создание памятника Азнавуру, хотя имя победителя давно известно
|В Ереване состоится вечер музыки Стиви Уандера и Рэя Чарльза: перед зрителем предстанет саксофонист Федерико Мондельчи и тромбонист Массимо Морганти
|По принципиальным вопросам подходы Армении и Азербайджана пока далеки друг от друга - МИД
|Замминистра: действия Азербайджана на границах Армении и вокруг Арцаха не содействуют установлению в регионе мира и стабильности
|Граждане Армении смогут посещать Грузию по ID- картам
|Президент РА: Армения приняла политическую линию на установление мира в регионе и урегулирование отношений со своими соседями
|Посол Франции провела встречу с группой депутатов армянского парламента
|Оверчук: В результате последней рабочей встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России был сформирован комплексный документ
|Рубен Варданян обвинил Никола Пашиняна в попытках поставить под вопрос существование армянской государственности
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
|Вражеские силы продолжают обстреливать армянские позиции и распространять дезинформацию
|Российские миротворцы ведут переговоры об открытии маршрута, соединяющего Армению с Арцахом, но результата пока нет - депутат
|9-му чемпиону мира по шахматам исполнилось бы 94 года - Федерация шахмат РА
|МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию
|Губернатор: нападение Азербайджана на армянские позиции было прямым ударом по России
|Армяно-французский проект удостоен главного приза European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2023
|Россиянин посвятил победу в Гран-при ACA армянам Нагорного Карабаха
|МИД Франции призывает Баку и Ереван к сдержанности, деэскалации и защите гражданского населения
|МИД Армении выразило послу России крайнее недовольство инцидентом у моста Акари
|Сборная Армении по футболу на выезде обыграла сборную Уэльса
|Премьер РА надеется, что стратегический диалог Армения-Великобритания станет важной площадкой для расширения двустороннего сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Национальной картинной галерее вновь откроется экспозиция Айвазовского
|Посол России в эти минуты находится в МИД Армении
|Чемпион мира по футболу Оливье Жиру поддержал народ Нагорного Карабаха
|Степанакерт назвал нереальным диалог с Баку в условиях продолжающейся жесткой блокады Арцаха и нарастающей угрозы этнических чисток
|Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения встретился с Председателем Комитета по градостроительству
|Лачинский коридор является зоной ответственности российских миротворцев, и именно они ответственны за складывающуюся ситуацию - депутат от партии власти
|Депутат: в ходе обсуждений в парламенте прозвучали несколько необоснованных тезисов, доходившие порой до откровенного блефа
|ВТБ (Армения) открыл новый головной офис
|Министр: из-за действий Азербайджана перевозка тяжело больных из Арцаха в Армению стала невозможной
|Жалобы в отношении граждан, имеющих задолженность до 2 млн драм, отныне будут рассматриваться нотариусами, а не судами
|Армен Ашотян арестован на 2 месяца - решение суда
|Пашинян: Азербайджан дал старт политике этнических чисток в отношении жителей Нагорного Карабаха
|В Мегри открылся 10 по счету Русский центр
|ANCA: Комиссия Конгресса США прольет свет на агрессию Азербайджана
|Вражеские силы продолжают обстреливать завод в Ерасхе
|Экс-министр обороны Армении считает водоразделом политпреследование зампреда РПА
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