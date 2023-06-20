Вторник, 20 Июня 2023 08:08

АрмИнфо. Госминистр Арцаха Гурген Нерсисян выразил несогласие с теми людьми или властями или международными акторами, которые, говоря о правах народа Арцаха, не имеют в виду право народа Арцаха на самоопределение.

"В современных международных отношениях случай, когда 120 000 человек морят голодом, пытают, а потом говорят: не хочешь голодать, мучайся, выходи на переговоры, следует рассматривать как дикость и терроризм.

Власти Арцаха не против арцахско-азербайджанских контактов, но в ходе переговоров возможность реализации прав сторон в соответствии с международными нормами должна быть гарантирована и защищена международными механизмами. Однако эти гарантии должны быть убедительными и заслуживающими доверия", - приводит слова Нерсисяна Инфоштаб Арцаха. Госминистр напомнил, что Арцах находится в осаде уже более полугода, Азербайджан постоянно применяет силу или угрожает применить силу против народа Арцаха.

"Народ Арцаха лишен газоснабжения, энергоснабжения, возможности получать надлежащую медицинскую помощь, достаточного продукты питания, пожилые люди, беременные женщины, дети и новорожденные лишены доступа к необходимым предметам ухода и лекарствам.

Если так выглядит гарантированная на международном уровне защита прав народа Арцаха, то мы должны констатировать, что у нас нет надежных и убедительных гарантий безопасности и прав", - резюмировал государственный министр НКР.