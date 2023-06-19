Понедельник, 19 Июня 2023 17:42

АрмИнфо.К рассмотрению Антикоррупционного суда 5 июня был принят еще один иск о конфискации имущества незаконного происхождения. На этот раз речь идет о конфискации незаконного имущества у Артура Геворкяна (экс-депутата парламента, зятя экс-главы полиции Владимира Гаспаряна) и связанных с ним лиц.

Так, согласно сообщению надзорного органа, Управление Генеральной прокуратуры по делам о конфискации имущества незаконного происхождения обратилось в суд с ходатайством о конфискации в пользу Республики Армения у А.Г. и связанных с ним лиц:

2 объекта недвижимости в Республике Армения и Соединенных Штатах Америки, 1 транспортное средство, а в случае невозможности их средняя рыночная стоимость около 409 млн драмов;

около 1 млрд 57 млн драмов в качестве остатка незаконных средств, а также 925 млн драмов (не подтверждены законным доходом лица, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному приобретателю или не могут быть идентифицированы и конфискованы на основании статьи 20 закон РА <О конфискации имущества незаконного происхождения>);

И право требования дебиторской задолженности от физического лица в размере 56 млн драмов.

Геворкян - в 2009-2012 гг. был главой административного района Давташен, в 2012-18 годах, избирался депутатом от Республиканской партии Армении. Несколько лет руководил Федерацией бокса республики.

Артур Геворкян обвиняется по части 2 статьи 314.3 (уклонение от декларирования имущества или доходов в особо крупных размерах) и части 1 статьи 310.1 УК РА (незаконное обогащение). Суд принял решение об аресте Геворкяна, он был объявлен в розыск.

24 февраля 2023 года прокуратура РА возбудила публичное уголовное преследование в отношении бывшего депутата Национального Собрания РА

А.Г. Согласно материалам дела, Антикоррупционный комитет обвиняет

А.Г. в незаконном обогащении и легализации имущества в особо крупном размере, полученного преступным путем.