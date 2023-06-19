Понедельник, 19 Июня 2023 17:41

АрмИнфо. Уже почти три десятилетия проблемы вынужденных переселенцев из Азербайджана не решаются в глобальном масштабе. Об этом 19 июня в ходе рабочего обсуждения с представителями неправительственных организаций, занимающихся проблемами беженцев, заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> НС Вилен Габриелян.

По словам депутата, дело в том, что власти Армении в свое время в основном решали некоторые социальные проблемы беженцев, не занимаясь их политическими, правовыми, гражданско-правовыми вопросами, что фактически не давало возможности официально поднимать вопросы вынужденных переселенцев на международных платформах и представлять их в комплексном формате. Было отмечено, что основные вопросы, связанные с беженцами, остались без внимания.

Представители НПО затронули существующие многочисленные проблемы. Было предложено решать проблемы институционально.

Вилен Габриелян подчеркнул необходимость государственной поддержки беженцев. Он считает важным разработать новую стратегию и тактику в отношении вынужденных переселенцев, определив четкую последовательность шагов.

Напомним, что в 1988-1992 гг. более полумиллиона армян были насильственно перемещены из Азербайджана, из них 360 тысяч нашли убежище в Республике Армения. По данным переписи 1997 года, количество беженцев, проживающих в стране, составляло около 310 000 человек. В последующие годы переписи лиц, насильственно перемещенных из Азербайджана, не проводилось.

В 1999 году был принят закон РА <О беженцах>, в котором определены основания и условия предоставления статуса беженца, гарантии их правовой и социальной защиты