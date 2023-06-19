Понедельник, 19 Июня 2023 16:55

АрмИнфо.С 15 июня Азербайджан полностью заблокировал двустороннее передвижение медицинского персонала из Арцаха и доставку в Арцах медицинских принадлежностей и медикаментов Международным комитетом Красного Креста.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Арцаха, из-за приостановки ввоза лекарств, обеспеченность лекарствами в стационарном секторе достигла около 40%, а в амбулаторном - около 20%.

"С учетом создавшейся ситуации во всех медицинских учреждениях республики с сегодняшнего дня отменены все несрочные обследования и вмешательства (операции).

Около 175 пациентов с различными диагнозами ждут возможности для перевода в медицинские учреждения Армении. На данный момент в отделении реанимации и неонатологии МЦ "Аревик" находятся 8 детей.

В Республиканским медицинским центре 8 пациентов находятся в отделении реанимации, 3 из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении Минздрава Арцаха.