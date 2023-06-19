Понедельник, 19 Июня 2023 16:35

АрмИнфо. Армянские адвокаты принесли генпрокурору РА в подарок телевизор, чтобы <она имела возможность следить за происходящим в Армении>. <Этот телевизор, помимо Общественного телевидения, другие каналы тоже ловит>, - заявил в беседе с журналистами адвокат Вараздат Арутюнян.

Адвокат напомнил, что еще в начале года сотрудники Эребунийского отдела полиции оскорбили и избили двух адвокатов - Марзпета Авакяна и Эммануэля Ананяна (инцидент произошел во время очной ставки с участием несовершеннолетнего и сотрудника полиции - ред.). Между тем, 5 апреля во время представления в парламенте отчета о деятельности прокуратуры Анна Вардапетян, отвечая на вопрос о жестоком избиении полицейскими адвокатов Марзпета Авакяна и Эммануила Ананяна, назвала этот нашумевший инцидент <незнакомым ей эпизодом>.

Недавно был зарегистрирован второй случай применения насилия в отношении адвокатов - в отделении полиции 7 июня было применено насилие в отношении адвоката Карена Алавердяна, когда он отстаивал интересы своего подзащитного.

<Не стоит сжигать мосты с адвокатским сообществом, поскольку не далек тот день, когда они также будут нуждаться в услугах адвокатов>, - призвал Арутюнян. Обвязанный красной лентой телевизор они оставили у здания Генпрокуратуры.

Отметим, что 16 июня Члены Палаты адвокатов собравшиеся в пятницу на акцию протеста у офиса Евросоюза в Ереване, передали одному из представителей ЕС петицию с требованием отреагировать на избиение адвоката на полицейском участке.