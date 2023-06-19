|У зятя Владимира Гаспаряна, депутата от фракции РПА требуют конфисковать незаконное имущество
|Проблемы вынужденных переселенцев из Азербайджана не решаются в глобальном масштабе - депутат
|Из-за дефицита медпрепаратов на фоне вражеской блокады, в Арцахе отменены все несрочные обследования и вмешательства
|Адвокаты подарили генпрокурору телевизор, чтобы <она следила за происходящим в Армении>
|Фракции "Честь имею" и "Айастан" не будут участвовать в работе комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны с участием Пашиняна
|Ардшинбанк предлагает физическим лицам выгодные варианты обслуживания.
|Вражеские силы вновь обстреляли металлургический завод в Ерасхе
|Рубен Варданян не случайно оказался в списке украинской санкционной базы <Миротворец>
|Главы Минюста и ВСС имеют четкую цель ограничить независимость и свободу слова служителей фемиды - Судья
|Столичная мэрия проводит открытый конкурс на создание памятника Азнавуру, хотя имя победителя давно известно
|В Ереване состоится вечер музыки Стиви Уандера и Рэя Чарльза: перед зрителем предстанет саксофонист Федерико Мондельчи и тромбонист Массимо Морганти
|По принципиальным вопросам подходы Армении и Азербайджана пока далеки друг от друга - МИД
|Замминистра: действия Азербайджана на границах Армении и вокруг Арцаха не содействуют установлению в регионе мира и стабильности
|Граждане Армении смогут посещать Грузию по ID- картам
|Президент РА: Армения приняла политическую линию на установление мира в регионе и урегулирование отношений со своими соседями
|Посол Франции провела встречу с группой депутатов армянского парламента
|Оверчук: В результате последней рабочей встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России был сформирован комплексный документ
|Рубен Варданян обвинил Никола Пашиняна в попытках поставить под вопрос существование армянской государственности
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
|Вражеские силы продолжают обстреливать армянские позиции и распространять дезинформацию
|Российские миротворцы ведут переговоры об открытии маршрута, соединяющего Армению с Арцахом, но результата пока нет - депутат
|9-му чемпиону мира по шахматам исполнилось бы 94 года - Федерация шахмат РА
|МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию
|Губернатор: нападение Азербайджана на армянские позиции было прямым ударом по России
|Армяно-французский проект удостоен главного приза European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2023
|Россиянин посвятил победу в Гран-при ACA армянам Нагорного Карабаха
|МИД Франции призывает Баку и Ереван к сдержанности, деэскалации и защите гражданского населения
|МИД Армении выразило послу России крайнее недовольство инцидентом у моста Акари
|Сборная Армении по футболу на выезде обыграла сборную Уэльса
|Премьер РА надеется, что стратегический диалог Армения-Великобритания станет важной площадкой для расширения двустороннего сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Национальной картинной галерее вновь откроется экспозиция Айвазовского
|Посол России в эти минуты находится в МИД Армении
|Чемпион мира по футболу Оливье Жиру поддержал народ Нагорного Карабаха
|Степанакерт назвал нереальным диалог с Баку в условиях продолжающейся жесткой блокады Арцаха и нарастающей угрозы этнических чисток
|Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения встретился с Председателем Комитета по градостроительству
|Лачинский коридор является зоной ответственности российских миротворцев, и именно они ответственны за складывающуюся ситуацию - депутат от партии власти
|Депутат: в ходе обсуждений в парламенте прозвучали несколько необоснованных тезисов, доходившие порой до откровенного блефа
|ВТБ (Армения) открыл новый головной офис
|Министр: из-за действий Азербайджана перевозка тяжело больных из Арцаха в Армению стала невозможной
|Жалобы в отношении граждан, имеющих задолженность до 2 млн драм, отныне будут рассматриваться нотариусами, а не судами
|Армен Ашотян арестован на 2 месяца - решение суда
|Пашинян: Азербайджан дал старт политике этнических чисток в отношении жителей Нагорного Карабаха
|В Мегри открылся 10 по счету Русский центр
|ANCA: Комиссия Конгресса США прольет свет на агрессию Азербайджана
|Вражеские силы продолжают обстреливать завод в Ерасхе
|Экс-министр обороны Армении считает водоразделом политпреследование зампреда РПА
|Генпрокурор РА: отсутствие осуждающей оценки действий Азербайджана приводит к невыполнению Баку достигнутых договоренностей
|Минобороны Армении и Армия обороны Арцаха опровергают очередную порцию вражеской дезинформации
|В Госдепе США продолжают призывать Армению и Азербайджан к диалогу
|Игорь Краснов: важно поддерживать контакты между генпрокурорами России, Армении и Азербайджана для обеспечения мира и безопасности в регионе
|Степанакерт призвал международное сообщество не закрывать глаза на геноцидальную политику Баку
|Государственный герб Армении четко отражает психологию армянского народа - премьер
|Посол: Азербайджан предпринял очередную попытку подорвать мирный процесс
|МО Армении опровергает дезинформацию азербайджанской стороны о якобы тяжелых боях на границе
|Состояние здоровья раненого пограничника оценивается как стабильно тяжелое -СНБ
|В посольстве США в Армении прокомментировало слухи о том, что Вашингтон якобы оказывает давление на Арцах для организации встречи с Азербайджаном
|Tуркменистан закупит новые самолеты Boeing
|Тюрколог: Ни один турецкий чиновник никогда не говорил о целесообразности возведения в Турции памятников организаторам Геноцида армян
|Зампред РПА задержан на 24 часа, в Антикоррупционный суд представлено ходатайство о его аресте - адвокат
|Читать больше
АрмИнфо. Армянские адвокаты принесли генпрокурору РА в подарок телевизор, чтобы <она имела возможность следить за происходящим в Армении>. <Этот телевизор, помимо Общественного телевидения, другие каналы тоже ловит>, - заявил в беседе с журналистами адвокат Вараздат Арутюнян.
Адвокат напомнил, что еще в начале года сотрудники Эребунийского отдела полиции оскорбили и избили двух адвокатов - Марзпета Авакяна и Эммануэля Ананяна (инцидент произошел во время очной ставки с участием несовершеннолетнего и сотрудника полиции - ред.). Между тем, 5 апреля во время представления в парламенте отчета о деятельности прокуратуры Анна Вардапетян, отвечая на вопрос о жестоком избиении полицейскими адвокатов Марзпета Авакяна и Эммануила Ананяна, назвала этот нашумевший инцидент <незнакомым ей эпизодом>.
Недавно был зарегистрирован второй случай применения насилия в отношении адвокатов - в отделении полиции 7 июня было применено насилие в отношении адвоката Карена Алавердяна, когда он отстаивал интересы своего подзащитного.
<Не стоит сжигать мосты с адвокатским сообществом, поскольку не далек тот день, когда они также будут нуждаться в услугах адвокатов>, - призвал Арутюнян. Обвязанный красной лентой телевизор они оставили у здания Генпрокуратуры.
Отметим, что 16 июня Члены Палаты адвокатов собравшиеся в пятницу на акцию протеста у офиса Евросоюза в Ереване, передали одному из представителей ЕС петицию с требованием отреагировать на избиение адвоката на полицейском участке.
|У зятя Владимира Гаспаряна, депутата от фракции РПА требуют конфисковать незаконное имущество
|Проблемы вынужденных переселенцев из Азербайджана не решаются в глобальном масштабе - депутат
|Из-за дефицита медпрепаратов на фоне вражеской блокады, в Арцахе отменены все несрочные обследования и вмешательства
|Адвокаты подарили генпрокурору телевизор, чтобы <она следила за происходящим в Армении>
|Фракции "Честь имею" и "Айастан" не будут участвовать в работе комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны с участием Пашиняна
|Ардшинбанк предлагает физическим лицам выгодные варианты обслуживания.
|Вражеские силы вновь обстреляли металлургический завод в Ерасхе
|Рубен Варданян не случайно оказался в списке украинской санкционной базы <Миротворец>
|Главы Минюста и ВСС имеют четкую цель ограничить независимость и свободу слова служителей фемиды - Судья
|Столичная мэрия проводит открытый конкурс на создание памятника Азнавуру, хотя имя победителя давно известно
|В Ереване состоится вечер музыки Стиви Уандера и Рэя Чарльза: перед зрителем предстанет саксофонист Федерико Мондельчи и тромбонист Массимо Морганти
|По принципиальным вопросам подходы Армении и Азербайджана пока далеки друг от друга - МИД
|Замминистра: действия Азербайджана на границах Армении и вокруг Арцаха не содействуют установлению в регионе мира и стабильности
|Граждане Армении смогут посещать Грузию по ID- картам
|Президент РА: Армения приняла политическую линию на установление мира в регионе и урегулирование отношений со своими соседями
|Посол Франции провела встречу с группой депутатов армянского парламента
|Оверчук: В результате последней рабочей встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России был сформирован комплексный документ
|Рубен Варданян обвинил Никола Пашиняна в попытках поставить под вопрос существование армянской государственности
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
|Вражеские силы продолжают обстреливать армянские позиции и распространять дезинформацию
|Российские миротворцы ведут переговоры об открытии маршрута, соединяющего Армению с Арцахом, но результата пока нет - депутат
|9-му чемпиону мира по шахматам исполнилось бы 94 года - Федерация шахмат РА
|МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию
|Губернатор: нападение Азербайджана на армянские позиции было прямым ударом по России
|Армяно-французский проект удостоен главного приза European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2023
|Россиянин посвятил победу в Гран-при ACA армянам Нагорного Карабаха
|МИД Франции призывает Баку и Ереван к сдержанности, деэскалации и защите гражданского населения
|МИД Армении выразило послу России крайнее недовольство инцидентом у моста Акари
|Сборная Армении по футболу на выезде обыграла сборную Уэльса
|Премьер РА надеется, что стратегический диалог Армения-Великобритания станет важной площадкой для расширения двустороннего сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Национальной картинной галерее вновь откроется экспозиция Айвазовского
|Посол России в эти минуты находится в МИД Армении
|Чемпион мира по футболу Оливье Жиру поддержал народ Нагорного Карабаха
|Степанакерт назвал нереальным диалог с Баку в условиях продолжающейся жесткой блокады Арцаха и нарастающей угрозы этнических чисток
|Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения встретился с Председателем Комитета по градостроительству
|Лачинский коридор является зоной ответственности российских миротворцев, и именно они ответственны за складывающуюся ситуацию - депутат от партии власти
|Депутат: в ходе обсуждений в парламенте прозвучали несколько необоснованных тезисов, доходившие порой до откровенного блефа
|ВТБ (Армения) открыл новый головной офис
|Министр: из-за действий Азербайджана перевозка тяжело больных из Арцаха в Армению стала невозможной
|Жалобы в отношении граждан, имеющих задолженность до 2 млн драм, отныне будут рассматриваться нотариусами, а не судами
|Армен Ашотян арестован на 2 месяца - решение суда
|Пашинян: Азербайджан дал старт политике этнических чисток в отношении жителей Нагорного Карабаха
|В Мегри открылся 10 по счету Русский центр
|ANCA: Комиссия Конгресса США прольет свет на агрессию Азербайджана
|Вражеские силы продолжают обстреливать завод в Ерасхе
|Экс-министр обороны Армении считает водоразделом политпреследование зампреда РПА
|Генпрокурор РА: отсутствие осуждающей оценки действий Азербайджана приводит к невыполнению Баку достигнутых договоренностей
|Минобороны Армении и Армия обороны Арцаха опровергают очередную порцию вражеской дезинформации
|В Госдепе США продолжают призывать Армению и Азербайджан к диалогу
|Игорь Краснов: важно поддерживать контакты между генпрокурорами России, Армении и Азербайджана для обеспечения мира и безопасности в регионе
|Степанакерт призвал международное сообщество не закрывать глаза на геноцидальную политику Баку
|Государственный герб Армении четко отражает психологию армянского народа - премьер
|Посол: Азербайджан предпринял очередную попытку подорвать мирный процесс
|МО Армении опровергает дезинформацию азербайджанской стороны о якобы тяжелых боях на границе
|Состояние здоровья раненого пограничника оценивается как стабильно тяжелое -СНБ
|В посольстве США в Армении прокомментировало слухи о том, что Вашингтон якобы оказывает давление на Арцах для организации встречи с Азербайджаном
|Tуркменистан закупит новые самолеты Boeing
|Тюрколог: Ни один турецкий чиновник никогда не говорил о целесообразности возведения в Турции памятников организаторам Геноцида армян
|Зампред РПА задержан на 24 часа, в Антикоррупционный суд представлено ходатайство о его аресте - адвокат
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
|АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
|В Армении создается новое движение <Мать Армения>
|Эрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравил
|<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян
|Политик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родину
|Перед Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РА
|Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу
|У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
|Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
|Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий