Понедельник, 19 Июня 2023 16:33

АрмИнфо. Формирование следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны самим правящим большинством не может обеспечить беспристрастность и всесторонность, так как комиссия, состоящая в подавляющем большинстве из представителей власти не способна обеспечить объективность оценок собственной деятельности.

Об этом говорится в совместном заявлении парламентских фракций "Честь имею" и "Айастан" (Армения), в связи с анонсированием участия премьер-министра РА Никола Пашиняна в заседании следственной комиссии НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны 2020 года 20 июня текущего года.

В заявлении также констатируется, что как правило, следственные комиссии формируются или формировались либо оппозицией, либо силой, не имеющей конфликта интересов по рассматриваемому вопросу, как это произошло в случае изучения обстоятельств апрельской четырехдневной войны.

"Власть обладает всеми административными, правовыми и судебными инструментами и возможностью для проведения такого расследования.

В целях формирования всеобъемлющей, полной и пользующейся общественным доверием комиссии вне Национального Собрания на основе консенсуса и пропорциональности, оппозиция выступила с законодательной инициативой о создании следственной комиссии нового качества и состава, которая была отклонена властями", - напомнили оппозиционные фракции.

Вместе с тем политические силы констатируют, что озвученная ранее инициатива Пашиняна дать публичные показания в прямом эфире, никоим образом не будет способствовать изучению обстоятельств 44-дневной войны, так как в случае публичных показаний невозможно будет обнародовать информацию, содержащую государственную, военную, дипломатическую тайну или задавать вопросы по их части.

"Инициатива Пашиняна дать публичные показания и та поспешность, с которой это делается, обусловлена истечением срока действия следственной комиссии, сформированной с целью политической спекуляции, и продление сроков ее деятельность будет служить цели по обелению и снятия политической ответственности с правительства, политического большинства и с самого Пашиняна.

В случае совершения исключения в отношении одного допрашиваемого, следственная комиссия обязана опубликовать показания и ответы всех допрошенных лиц для обеспечения равенства. В противном случае создаются неравные условия, и следственная комиссия будет площадкой для политического преследования и назначения "виновных" Пашиняном", - убеждены оппозиционные силы.

В заключение представитель двух оппозиционных фракций подчеркнули, что не будут участвовать в этом шоу, принимая во внимание предыдущие "печально известные опыты".