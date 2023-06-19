Понедельник, 19 Июня 2023 14:32

АрмИнфо.Экс-госминистр Республики Арцах, известный предприниматель, меценат Рубен Варданян внесен в украинскую санкционную базу <Миротворец>. Об этом передает украинское издание <Цензор. Нет>.

Отметим, что <Миротворец> - это центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Согласно источнику, Варданян в списке указан, как лицо, которое необходимо немедленно задержать и передать в правоохранительные органы Украины и стран НАТО. В качестве обоснования отмечено, что Варданян является высшим руководством системообразующей российской компании, которая, якобы, вовлечена в материальную поддержку (транспортную, логистическую и др.) действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету, и независимости Украины. <Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассмотреть эту публикацию на сайте, как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также прочих правонарушений>, - говорится в сообщении Центра.

По мнению независаимых армянских аналитиков, внесение Варданяна в число фигурантов <Миротворца> несомненно связано с его активной гуманитарной деятельностью в Нагорном Карабахе и было продиктовано спецслужбами Азербайджана. Украинские демократические политики периодически идут на поводу у тоталитарного аливского режима как из антирусских, так и из чисто материальных соображений. Достаточно отметить, что Варданян уже давно прекратил какую-либо активную предпринимательскую деятельность, отказался от гражданства РФ и посвятил себя борьбе за выживаемость армян Арцаха. Бравируя <Голодомором>, украинские политики, тем не менее, без тольки стеснения положительно относились и продолжают относиться к угрозе этнических чисток к Арцахе. В подтверждение своих слов, политические аналитики Армении напоминают и о скандальном циркуляре МИД Украины в связи со 105-й годовщиной Геноцида армян. В МИД Украины подчеркнули, что не признают геноцид по ряду якобы <объективных факторов>. В частности, в документе указывается, что в рамках международных организаций <Армения, которая традиционно находится в фарватере внешней политики РФ, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций>. По мнению аналитиков влючение вараданяна в <черные списки> - продолжение той же истории.

Объективности ради, отметим, что правительство Украины ввело санкции в отношении Рубена Варданяна еще в октябре 2022 года.