Понедельник, 19 Июня 2023 14:15

АрмИнфо.Судья Давид Арутюнян не понимает, что происходит на заседании Высшего судебного совета (ВСС) по рассмотрению ходатайства главы Минюста о возбуждении дисциплинарного производства в его отношении. <Обратился к помощи адвокатов, они также не понимают, что происходит. Даже в боях без правил есть какие-то правила. Здесь нет правил вообще>, - сказал судья 19 июня в беседе с журналистами.

Отметим, что сегодня в ВСС в закрытом режиме стартовало обсуждение ходатайства о привлечения судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана Давида Арутюняна к дисциплинарной ответственности. Согласно СМИ, основанием стал брифинг 7 апреля, в котором судья назвал недопустимым заявление главы ВСС Карена Андреасяна.

На вопрос журналистов, чем он так разозлил министра юстиции, Давид Арутюнян ответил: <Об этом позже>. <Обсуждается ходатайство об ограничении свободы слова. По их словам, я оскорбил (кого-то) или что-то сделал, мне непонятно обвинение, что они на самом деле написали. Все мои просьбы разъяснить процедуры, мои права повисли в воздухе, разъяснений нет>, - сказал судья.

По словам Арутюняна, он готовится представить сообщение о преступлении или ходатайство о привлечении к дисциплинарной ответственности Карена Андреасяна, <в связи с мыслями и угрозами, высказанными в ходе судебного заседания>. <Он поручил судебным приставам изъять мое имущество, технические средства, с помощью которых я планировал осуществить свою защиту. Я сказал, что не имеет право, он сказал, что сделает это силой>, - заявил Давид Арутюнян.

Как считает судья, главы Минюста Григорий Минасян и ВСС Карен Андреасян имеют четкую цель ограничить независимость и свободу слова служителей фемиды.

Судебное заседание продолжится завтра в 10:00.