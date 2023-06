Понедельник, 19 Июня 2023 13:38

АрмИнфо.Один из ведущих современных саксофонистов Федерико Мондельчи и тромбонист Массимо Морганти в сопровождении Камерного оркестра Армении подарят ереванскому зрителю незабываемый вечер музыки Стиви Уандера и Рэя Чарльза.

Как сообщает пресс- служба Камерного оркестра, концерты пройдут 26 и 27 июня, в 19:30, в Концертном зале им. Арама Хачатуряна. В ходе музыкального вечера прозвучат всеми любимые хиты Hit the road Jack, A song for you, Hallelujah, I love her so much, Georgia on my mind, I just called to say I love you, Isn't she lovely, Superstition, Part time lover и многие другие.

Помимо этого, несколько ранее, 22 июня, в 19:30, в Доме камерной музыки им. Комитаса состоится вечер итальянской музыки Frammenti Canzoni Italiane при поддержке Посольства Италии в Армении и Камерного оркестра Армении.

Саксофонист Мондельчи будет выступать в Армении не впервые. Каждый раз, покидая Армению, музыкант заявляет, что уже желает вернуться. Мондельчи постоянно радует армянского зрителя новой программой. Как говорится в источнике, Массимо Морганти также уже успел выступить в Армении и привязаться к армянскому зрителю.