Понедельник, 19 Июня 2023 12:47

АрмИнфо. Напряжение ситуации, которое провоцируют на границах Армении и вокруг Арцаха вооруженные силы Азербайджана, не содействуют установлению в регионе Южного Кавказа мира и стабильности. Об этом 19 июня в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян.

По его словам, действия Баку ставят под сомнение заявления Азербайджана о заинтересованности в мире и стабильности.

Говоря о проекте разблокирования транспортных и экономических связей в регионе, заместитель министра заметил, что для Еревана очень важно зафиксировать принципы данного процесса, а именно, все коммуникации должны находиться под суверенитетом тех государств, по территориям которых они проходят на условиях взаимности. <В этом вопросе Армения, будучи заинтересованной стороной в вопросе разблокирования, всегда была конструктивна>, - отметил Костанян, напомнив, что в январе 2021 года Ереван выступил с соответствующим заявлением, продолжая демонстрировать свою конструктивность. <Мы действительно заинтересованы в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций региона, поскольку считаем, что программа <Армянский перекресток> имеет большой потенциал, имея в виду геополитические развития и логистические проблемы>, - сказал заместитель министра.

Он добавил, что в этой ситуации очень важны детали разблокирования транспортных коммуникаций, которые должны оставаться под юрисдикцией Еревана.

Костанян заметил, что армянская сторона всегда готова ко встречам с азербайджанской стороной в целях проведения предметного разговора по разблокированию коммуникаций, делимитации и демаркации границ, а также по тексту мирного договора с Азербайджаном. По положению на текущий момент прогресса по всем трем направлениям не отмечено.