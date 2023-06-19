Понедельник, 19 Июня 2023 12:13

АрмИнфо. Граждане Армении смогут посещать Грузию по ID- картам. Комиссия Национального Собрания РА по внешним связям на заседании 19 июня выдало положительное заключение по представленному правительством РА соглашению между Арменией и Грузией о безвизовых поездках граждан двух стран.

По словам заместителя министра иностранных дел РА Ваана Костаняна, соглашение подписано 12 января 2023 года. Соглашение, как отметил докладчик, соответствует программе правительства на 2021- 2026г.г., согласно которой <Армения желает еще более углубить политические, экономические и культурные отношения с соседним государством>. С момента независимости Армении развитие отношений с Грузией является одним из важнейших приоритетов внешнеполитической повестки государства. Между двумя государствами действуют около 80 международных договоров.

Между двумя странами действует договор о взаимных безвизовых поездках граждан, подписанный 19 мая 1993 года. В настоящее время граждане Армении и Грузии могут находиться на территориях друг друга в течение 180 дней в течение года. В случае ратификации представленного документа договор от 1993 года будет признан утратившим силу. 2 февраля грузинская сторона завершила все процедуры по ратификации соглашения. В случае ратификации документа и его подписания президентом РА он вступит в силу со следующего месяца, что даст возможность гражданам РА посещать соседнее государство, в том числе, по ID-картам.

Замминистра с сожаление констатировал, что периодически в грузинских СМИ появляются публикации, в которых звучат слова ненависти по отношению к Армении и армянскому народу. <Мы тесно сотрудничаем с нашими грузинскими партнерами, и уверен, что сможем преодолеть эти проблемы>, - сказал заместитель министра, добавив, что Армения и Грузия в последние годы строят отношения таким образом, чтобы не наносить ущерба друг другу.