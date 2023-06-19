Понедельник, 19 Июня 2023 11:36

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян в посольстве Армении в Германии встретился с представителями местной армянской общины. Как передает пресс-служба главы государства, в ходе встречи президент представил подробности относительно региональных реалий и нынешнего общего состояния карабахской проблемы.

Хачатурян отметил, что сегодня республика переживает сложные времена, из которых необходимо сделать выводы. В частности, необходимо провести работы по повышению уровня безопасности и укреплению вооруженных сил. На данном этапе, продолжил глава государства, ситуацию удалось стабилизировать, несмотря на почти ежедневные провокации со стороны Азербайджана. <Мы каждый день слышим из Баку провокационные заявления о якобы обстрелах азербайджанских позиций, реальность этих сообщений сведена к нулю, потому что у армянского государства нет на то смысла>, - сказал Хачатурян, добавив, что Армения приняла политическую линию на установление мира в регионе и урегулирование отношений со своими соседями, и перед Ереваном стоит лишь задача обороны своих границ. А это, по его словам, означает необходимость замены всей оборонной стратегии государства, провести в армии серьезнейшие реформы, направленные на ее превращение в боеспособную силу.

Ваагн Хачатурян коснулся внутренних армянских общественно-политических событий, заметного оживления экономической жизни в Армении и осуществляемых в этой сфере реформ.