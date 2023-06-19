Понедельник, 19 Июня 2023 11:06

АрмИнфо.. В результате последней рабочей встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе был сформирован комплексный документ.

Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, документ декларирует, что разблокирование транспортных связей в регионе начнется с восстановления железной дороги, которая пойдет по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз, и, исходя из уважительного отношения к суверенитету сторон, определяет основные подходы к порядку пересечения границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. <Ни одна из сторон не подвергает сомнению, что отдельные отрезки этой дороги будут находиться в юрисдикции той страны, на чьей территории они будут находиться. Таким образом, применительно к данной дороге в Азербайджане будет применяться азербайджанское законодательство, а в Армении - армянское. Казалось бы, это очевидные вещи, но с учетом отношений, сложившихся между двумя государствами и народами, все это необходимо оговаривать. Во всей новейшей истории между Арменией и Азербайджаном не было никаких связей, шла война, которая была прекращена при непосредственном участии президента России Владимира Путина. Однако до сих пор на границе между двумя странами происходят вооруженные столкновения и гибнут люди. Конечно, в такой обстановке моим коллегам работать очень нелегко, но они чувствуют свою историческую ответственность за то решение, которое нам доверили разработать лидеры наших государств, и продолжают работать над разблокированием транспортных коммуникаций>,

- отметил зампред российского правительства.

Он добавил, что в мире тяжело найти примеры, когда враждующие стороны садились за стол переговоров и начинали говорить о восстановлении транспортного сообщения почти сразу после прекращения боевых действий. В нашем случае все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет, и лучший способ достигнуть мира - это открыть людям возможность мирно взаимодействовать, строить общую дорогу, по которой потом поедут люди и грузы, начнется нормальная жизнь, торговля, и постепенно старые обиды отойдут на второй план. <В нашей трехсторонней рабочей группе вице-премьеров сложился уникальный формат отношений. Очень помогает, что мы выходцы из одной большой страны, учились по одинаковым учебникам, смотрели одни фильмы, понимаем один юмор и поэтому на человеческом уровне находим общий язык. Это та нематериальная ценность, которая создает надежду и помогает двигаться вперед. Думая о работе нашей группы, понимаешь, насколько важно для мира в нашем общем евразийском доме не потерять эту общность на всем постсоветском пространстве и передать это следующим поколениям. Самая большая проблема - это доверие. Именно из-за этого переговоры движутся медленно. В конечном счете по дороге поедут обычные люди - азербайджанцы, армяне, граждане других стран. Как они будут при этом взаимодействовать друг с другом при переходе границы, насколько будет обеспечена их безопасность при перемещении по территории другого государства? Это на сегодняшний день основной вопрос, на который мы вместе хотим ответить так, чтобы быть уверенными, что с этими людьми ничего плохого на территории другой страны не случится. И конечно же, все мы находимся под влиянием того, что сейчас продолжает происходить на границе. Было бы гораздо легче находить решения, если бы стрельба прекратилась. Поэтому стороны берут паузы, привлекают экспертов, подвергают любые предложения и решения очень тщательному и выверенному анализу для того, чтобы действительно все заработало так, как оно должно быть между странами, которые вступают, будем надеяться, в новый мирный этап отношений. Проект документа сформирован и почти полностью на нашем уровне согласован, хотя по главному вопросу: как будут взаимодействовать между собой обычные азербайджанцы и армяне при обычном пересечении границы, еще необходимо поработать. Конечно же, многое сегодня можно сделать, положившись на информационные технологии, и такие решения существуют, но эти, может быть, очевидные и успешно применяемые где-то в других частях света решения, когда их начинаешь анализировать, не совсем подходят к нашему случаю>, - сказал Оверчук.

Он отметил, что во время Евразийского межправительственного совета была достигнута договорились с премьер-министром РА Николом Пашиняном принять его для того, чтобы обсудить с ним эти развилки. <Он очень детально прошел по всем остающимся после заседания трехсторонней группы вопросам. Многое удалось прояснить, и кое-что еще остается и требует дальнейшего обсуждения уже с азербайджанской стороной>, - подчеркнул вице-премьер РФ.

Отвечая на вопрос о том, когда произойдет разблокирование, российский вице- премьер заметил, что определенного ответа на этот

вопрос пока никто не даст. <Тогда, когда договоримся и когда под соответствующим документом будут поставлены подписи. Тогда можно будет говорить о том, чтобы приступать к восстановлению этой железной дороги, которая существовала в советское время и которой пользовались и армяне, и азербайджанцы. Для Армении открытие этой железной дороги имеет ключевое значение с точки зрения разблокирования этой страны. Очень активно идет рост экономики Армении: в прошлом году - 12,6%. Это одни из самых высоких темпов роста экономики в мире, и все понимают, что причинами этого экономического чуда являются деловые качества армянских предпринимателей, помноженные набезбарьерный доступ к большой экономике России и других стран Евразийского экономического союза. Такое расширение экономики требует развитых транспортных коммуникаций, обеспечивающих доступ Армении к мировым рынкам. При этом Армения смотрит на Россию как на свой основной рынок. В прошлом году торговля между Россией и Арменией выросла более чем на 83%. В этом году в январе - апреле рост 96%. Армения - очень активно растущая экономика, развитие которой сдерживается бутылочным горлышком в виде Верхнего Ларса, единственным пограничным пунктом пропуска, обеспечивающим ее связь с Россией. Руководство Армении стремится как можно быстрее разблокироваться. Симметричная озабоченность есть и у руководства Азербайджана, который тоже стремиться как можно скорее получить прямое и удобное транспортное сообщение между западными районами своей страны и Нахичеванью. К тому же очевидно, что дальше железная дорога пойдет на Иран и Турцию, что сделает ее одним из важнейших транспортных маршрутов Евразии. Но, конечно же, никто не будет в угоду скорости подписания документа ставить на второе место безопасность людей и грузов, которые будут перемещаться по этой дороге. Вот это очень важный момент, который пока не дает ответить на вопрос, когда произойдет разблокирование>, - подчеркнул Оверчук.

Говоря о попытках со стороны Запада помешать процессу разблокирования транспортных коммуникаций, вице-премьер РФ отметил, что об этом следует судить из заявлений председателя Евросовета Шарля Мишеля, которые он публикует по итогам своих переговоров с президентом Азербайджанской Республики, с премьер- министром Республики Армения, что на этих встречах обсуждаются вопросы разблокирования транспортных коммуникаций. При этом отмечается прогресс, достигнутый сторонами в этом вопросе. <Как вы понимаете, этот прогресс достигнут на трехсторонней площадке с участием России, хотя понятно, что европейцы об этом упоминать не будут. Наши партнеры по переговорам согласны, что та площадка, которая создана в соответствии с заявлением руководителей России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года по 9 пункту, - это говорят и азербайджанцы, и армяне, - это место, где

на сегодня достигнуто наибольшее продвижение. И здесь сегодня намечается результат. Это действительно так. Отход от формата трехсторонней рабочей группы вице-премьеров будет иметь всем очевидные негативные эффекты>, - сказал российский вице-премьер.

Он добавил, что трехсторонняя рабочая группа работает уже почти два с половиной года, однако практики четкого графика встреч пока не

сложилось. <При этом не следует думать, что наша работа идет от встречи к встрече, а между заседаниями мы занимаемся другими текущими делами. На самом деле это не так, эта работа ведется почти каждый день. Редко бывает, чтобы мы не позвонили друг другу, не пообщались, не обсудили какие-то вопросы, связанные с разблокированием. Даже когда мы общаемся по нашим двусторонним повесткам, то все равно затрагиваем и эту тему. Нами сделаны сотни, наверное, телефонных звонков, обменов файлами, формулировками. Мы с коллегами над этим работаем постоянно>, - подчеркнул российский вице-премьер.