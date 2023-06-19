Понедельник, 19 Июня 2023 11:03

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают обстреливать армянские позиции и распространять дезинформацию.

Так, согласно оборонному ведомству Армении, 19 июня с 00:45 до 02:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточном (Сотк) и юго-западном (Ерасх) направлениях линии соприкосновения войск. В ведомстве добавили, что с армянской стороны потерь нет.

Добавим также, в выходные, вражеская сторона периодически обстреливала позиции ВС Армении в направлении Верин Шоржи, Сотка и Неркин Ханда.

Кроме того, вражеская сторона периодически распространяла информацию о том, что якобы это ВС Армении обстреливали позиции ВС АР. В оборонном ведомстве Армении выразили убеждение, что таким образом вражеская сторона создает информационную почву для очередной провокации.