Понедельник, 19 Июня 2023 11:03

АрмИнфо. Российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, ведут переговоры с азербайджанцами об открытии маршрута, соединяющего Армению с Арцахом, но результата пока нет. Об этом на своей странице в Faceobook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Согласно его записи, молчат и международные акторы, которые превратили во флаг заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна о передаче Арцаха Азербайджану.

Депутат заметил, что в результате спровоцированной Азербайджаном провокации и зафиксированной в последние дни напряженности, переброска гуманитарных грузов из Армении в Арцах остановлена. Помимо того, что в течение нескольких месяцев из Армении в Арцах не поступают газ и электроэнергия, в последние дни Азербайджан запретил транспортировку в Арцах продуктов первой необходимости, в результате чего резко ухудшилась гуманитарная ситуация.