Воскресенье, 18 Июня 2023 12:17

АрмИнфо.17 июня 9-ому чемпиону мира по шахматам Тиграну Петросяну исполнилось бы 94 года.

Согласно сообщению Федерации шахмат Армении, Тигран Вартанович Петросян родился 17 июня 1929 года. Впервые он завоевал титул чемпиона мира в 1963 году, победив в финале Михаила Ботвинника. В 1966 году он сохранил титул, победив Бориса Спасского. За свой стиль игры он получил прозвище <Железный Тигран>.

Тигран Петросян умер 13 август 1984 года. С тех пор Ереванский шахматный дом носит имя легенды.

Отметим, что Тиграна Петросяна называли самым труднопобедимым игроком в истории шахмат. Кандидат философских наук, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР Тигран Петросян являлся крупным теоретиком и журналистом, редактором ежемесячника <Шахматная Москва>, основателем журнала <64>.