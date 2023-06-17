Суббота, 17 Июня 2023 12:50

АрмИнфо. Нападение Азербайджана на позиции армянских вооруженных сил Армении в районе города Капан с использованием беспилотника, инцидент с установкой азербайджанского флага возле моста Хагари на суверенной территории РА было прямым ударом по России.

Об этом накануне в ходе встречи с высокопоставленной делегацией Российской Федерации, возглавляемой заведующим отделом межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами Аппарата Президента РФ Игорем Масловым, заявил губернатор Сюникской области РА Роберт Гукасян.

Согласно сообщению пресс-службы областной администрации, в составе российской делегации также входили советник посольства России в Армении Максим Селезнев, члены руководства различных городов, директор центра <Дом Москвы> в Ереване Ваграм Карапетян и другие официальные лица. Во встрече также принимал участие руководящий состав ЗАО <Зангезурский медно- молибденовый комбинат>.

Роберт Гукасян, приветствуя очередной визит Игоря Маслова в Сюник, среди прочих поднятых вопросов, обратил внимание на инциденты, зафиксированные на границах области 15 июня. "Я думаю, что то, что произошло вчера, в частности, атаки Азербайджана на армянские позиции, расположенные в районе Капана, с использованием беспилотника, инцидент с установкой флага возле моста Хагари на суверенной территории РА были прямым ударом по России, поскольку напрямую связано с визитом в регион столь большой делегации из Российской Федерации>, - сказал губернатор.

Он также подчеркнул важность искренних отношений между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с укреплением образовательных, культурных, межрегиональных связей и углублением сотрудничества, процессом открытия консульства России в Капане.

Также были упомянуты возможности установления побратимских партнерских отношений между городами России и Сюникской области Армении.