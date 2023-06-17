Суббота, 17 Июня 2023 12:47

АрмИнфо.Армяно-французский проект <Археологические исследования, направленные на сохранение наследия> удостоен главного приза European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2023 в числе 30 значимых работ в области культурного наследия из 21 страны. Об этом на своей странице в Facebook написал четвертый президент РА Армен Саркисян.

Он отметил, что речь идет о проекте сохранения расположенного в Ширакской области Армении раннехристианского средневекового комплекса Эрерук, относящегося к IV-VII вв.

<Церемония награждения состоится 28 сентября текущего года в Венеции>, - написал Армен Саркисян.

Отметим, что Ерерукская базилика является одной из самых ранних христианских сооружений Армении, она построена в V веке на месте языческого алтаря. Базилика предложена для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Премия European Heritage Awards / Europa Nostra Awards была учреждена в 2002 году Европейской комиссией и с тех пор находится в ведении Europa Nostra. Она является самой престижной наградой Европы в области культурно- исторического наследия. Награды выявляют и продвигают передовой опыт в области сохранения и улучшения материального и нематериального культурного наследия, стимулируют трансграничный обмен знаниями по всей Европе, повышают осведомленность общественности и признают культурное наследие Европы и поощряют дальнейшие превосходные инициативы своим примером. Награды ежегодно присуждаются до 30 выдающихся достижений в области наследия, среди которых до пяти Гран-при. Каждый победитель Гран-при получает денежное вознаграждение в размере 10 000 евро. Кроме того, приз зрительских симпатий вручается одному из победителей, выбранных по итогам онлайн-голосования, проведенного Europa Nostra.